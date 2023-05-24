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ЗСУ знищили 4 артилерійських підрозділи і 2 райони зосередження живої сили окупантів, - Генштаб

24 травня, 2023 середа
19:13
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 24 травня нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні БПЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10"

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулось 23 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.

Авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

Ситуація по напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового. Здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

  • За день, 23 травня, ЗСУ знищили 4 ворожі "шахеди" та завдали по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 14 авіаударів, з яких 3 прийшлися по ЗРК ворога.

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