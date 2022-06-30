Акції Газпрому обвалилися майже на третину

Про це свідчать дані московської біржі.

За даними біржі, акції впали до 207 рублів за штуку.

Це наслідок рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди, гроші підуть на податки.

Заступник голови правління Газпрому Фаміл Садигов заявив, що компанія"змушена виконати зобов'язання з виплати податків у підвищеному розмірі".

Раніше пропонувалося за 2021 рік виплатити по 52,53 рубля на акцію (або близько 1 долара за офіційним курсом). Всього планувалося виплатити 1,244 трлн рублів дивідендів.

Довідково.Статутний капітал Газпрому - 23,674 млрд звичайних акцій. Кремль контролює понад 50% акцій компанії.

23 червня оператор ГТС України заявив, що у червні Росія майже вдвічі скоротила постачання газу в Європу.

14 червня російська енергетична компанія оголосила, що зменшує постачання природного газу в Німеччину через "Північний потік - 1" на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив постачання. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив , що рішення Газпрому скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік - 1" є політичним.

Також 15 червня Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійський енергетичний гігант про те, що він скоротить постачання приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

15 червня Газпром зменшує постачання газу також у Францію та Австрію

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb