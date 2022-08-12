Амбасадорка Німеччини в Україні порівняла Путіна з Гітлером

Про це пані посол Німеччини в Україні сказала в інтерв'ю Укрінформ.

"Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю", - сказала амбасадорка.

Анка Фельдгузен підтвердила, що у Німеччині знають про російські плани створення концтаборів для українців.

"Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України та навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять", - сказала дипломатка.

Амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен також висловила думку, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою, і прогнозує подальшу співпрацю.

13 липня у Financial Times повідомили, що Німеччина зриває постачання зброї до країн Східної Європи, які передали стару техніку Україні. Попри критику іноземних політиків та власної опозиції, в німецькому уряді й надалі запевняють, що переговори щодо угод з постачання зброї просуваються позитивно.

10 серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них. У переліку переданого обладнання вказано, що Україна вже одержала 12 установок цього типу. Раніше було відомо про вісім переданих Gepard.

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