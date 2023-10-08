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Amnesty International наголошують на вбивавствах мирних жителів в Ізраїлі. ХАМАС заперечує

8 жовтня, 2023 неділя
12:25
Світ Ізраель Палестина

Правозахисні групи, зокрема, Amnesty International, наголосили, що палестинське збройне формування ХАМАС вбиває мирних жителів Ізраїлю

Про це повідомляє Aljazeera.

"Ми не нападаємо на мирних жителів", - заявив старший представник ХАМАС Усама Хамдан телеканалу Aljazeera.

Проте цю інформацію заперечують правозахисні групи, такі як Amnesty International, які наголосили, що ХАМАС вбивав мирних жителів Ізраїлю.

"Потрібно розрізняти поселенців та цивільних осіб. Поселенці напали на палестинців. Ми сподіваємося, що Amnesty виявить міжнародну смиренність і відправить нам досконалішу зброю, щоб атакувати лише солдатів", — сказав Хамдан.

Хамдан зазначив, що ХАМАС цілеспрямовано не нападає на мирних мешканців, але в Ізраїлі є поселення, які ХАМАС вважає частиною окупації та частиною збройних сил Ізраїлю.

"Вони не цивільні особи", - додав він.

Події в Ізраїлі: що відомо станом на зараз

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Водночас очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про успішне завершення першого етапу війни з Палестиною й пояснив, якими будуть подальші дії армії.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими. 

8 жовтня ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема, ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.

Бойовики ліванської військово-політичної організації "Хезболла" обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю.

Хоча й були попередження, що палестинські бойовики готувалися до нападу, а у 2022 році США надали Ізраїлю $3,3 млрд на оборону, вони вважають, що Ізраїль був абсолютно не підготовлений до ефективної оборони.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.

Ізраїль
Палестина
Військові новини
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