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США розчаровані підготовкою Ізраїлю до нападу ХАМАСу та шукають відповідальних за невдачу ізраїльської розвідки, - Bloomberg

8 жовтня, 2023 неділя
10:22
Світ Ізраель Палестина

Хоча й були попередження, що палестинські бойовики готувалися до нападу, а у 2022 році США надали Ізраїлю $3,3 млрд на оборону, вони вважають, що Ізраїль був абсолютно не підготовлений до ефективної оборони

Про це повідомляє Bloomberg.

Напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль може стати однією з найбільших невдач ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року, припускають американські експерти.

"Мене шокувало, що вони змогли зробити це без Ізраїлю чи Сполучених Штатів. Нездатність підготуватися. Відсутність військ на кордоні, провал паркану вздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів", — сказав Мартін Індик, експосол США в Ізраїлі та співробітник Ради з міжнародних відносин.

Ізраїльські чиновники кілька місяців поспіль заявляли, що ХАМАС готується до вчинення тероризму, повідомляли час і масштаб нападу, але керівництво Ізраїлю було не готове до ефективного опору, попри те, що США у 2022 році виділили Ізраїлю $3,3 млрд на оборону. США порівнюють цей напад з війною Судного дня у 1973 році, коли Ізраїль не зміг відбити раптовий напад, який Єгипет і Сирія здійснили на єврейське свято Йом Кіпур. Ізраїльські офіційні особи відкинули будь-яке порівняння з 1973 роком.

"Будь ласка, не надавайте ХАМАС витонченості війни Судного дня. Я знаю, що є багато питань щодо розвідки. Будь ласка, припини питати. Зараз ми боремося. Я впевнений, що надалі буде багато дискусій про інтелект", — сказав речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.

Одними з причин не готовності Ізраїлю до оборони США припускають те, що в країні було свято або ізраїльська армія та розвідувальні служби могли бути зайняті внутрішніми проблемами.

"Справжня проблема тут, імовірно, полягає в тому, що ізраїльтяни просто не вірили, що ХАМАС ризикне проникнути через кордон. Відсутність достатньої кількості ізраїльських сил у цьому районі була серйозною невдачею", — сказав Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир і колишній представник Держдепартаменту на Близькому Сході.

Події в Ізраїлі: що відомо станом на зараз

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Водночас очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про успішне завершення першого етапу війни з Палестиною й пояснив, якими будуть подальші дії армії.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими. 

8 жовтня, ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.

Бойовики ліванської військово-політичної організації "Хезболла" обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його операції проти Ізраїлю.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.

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