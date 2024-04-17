Окупанти змінюють тактику штурмів біля Часового Яру та успішна атака ЗСУ на аеродром в Джанкої. Колонка Сергія Згурця

Україна провела кілька атак на російські військові обʼєкти

Україна атакувала військові обʼєкти Росії. Зокрема, авіабазу в окупованому Джанкої, де дислокується 39-й вертолітний загін, а точніше авіаполк. Аеродром також використовується окупантами для штурмової авіації. На супутникових знімках було видно, що на цьому летовищі базується 10 ударних гелікоптерів та 4 штурмовики Су-25. Поки що невідомо яких саме втрат в авіації зазнав ворог після удару ЗСУ. Втім, є фото, на яких видно уражені пускові установки ЗРК С-300 та С-400, які були розміщені поблизу цього летовища.

Загалом було зафіксовано 6 потужних вибухів. Ймовірно, саме так вибухали склади з ракетами безпосередньо біля пускових установок. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". Також поки що залишається невідомим й те, чим саме було завдано удару. Однак є висока ймовірність, що удар був завданий за допомогою ракет ATACMS у версії M-39. Ці ракети мають дальність 165 км й касетну бойову частину.

Сьогодні також стало відомо, що безпілотники ГУР МО України атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. Цей РЛС входить до системи розвідки та попередження про ракетно-космічний напад. Відстань від українського кордону до місця атаки складає понад 700 км. Це говорить про те, що українські безпілотники системно працюють по таких дальностях. Оскільки сьогодні наші медіа з посиланням на представників ГУР також повідомили, що безпілотники атакували завод в Татарстані, де ремонтуються літаки Ту-22 і Ту-160.

Ворог не полишає спроб захопити Часів Яр

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко розповів, що окупанти намагаються атакувати позиції Сил оборони, обходячи Часів Яр. Оскільки їм не вдається проламати українську оборону по лінії фронту. Зокрема, окупанти намагаються пройти вздовж дороги Костянтинівка-Часів Яр, а також зі сторони Богданівки. Кожубенко повідомив, що окупанти зосереджують на цьому напрямку дуже велику кількість особового складу.



Карта бойових дій на Бахмутському напрямку станом на 17 квітня.

Дмитро Кожубенко також розповів, що росіяни знищують замінування спочатку артилерійським вогнем, а потім штурмовими групами, які кидають в атаки як гарматне мʼясо. Тому замінування території не дуже стримує росіян. Єдине, що стримує окупантів - потужна й ефективна робота підрозділів Сил оборони.

FPV дрони замінюють боєприпаси для ЗСУ

За словами Дмитра Кожубенка, сьогодні в ЗСУ досі є нагальна потреба в боєприпасах. Військові ЗСУ стримують противника тою кількістю снарядів, яка є. Втім, сьогодні боєприпаси дуже ефективно замінюють FPV дрони. Саме дрони дають можливість ЗСУ частково перекривати нестачу боєприпасів для артилерії. І хоча FPV дронів на фронті багато не буває, відчутного дефіциту в них немає. Кожубенко наголосив, що сьогодні велика кількість державних та приватних підприємств в Україні виготовляють велику кількість FPV дронів.

Дмитро Кожубенко повідомив, що противник дуже часто використовує бронетехніку для того, щоб просунутись ближче до позицій ЗСУ. Також окупанти використовують баги, квадроцикли та мотоцикли. До того, такі атаки окупантів є комбінованими з використанням усіх перелічених видів транспорту. Втім, найбільше окупанти застосовують бронетехніку, на якій перевозять особовий склад. Такі атаки, за словами Кожубенка, є чудовою ціллю для дронів та артилерії.

Дмитро Кожубенко також розповів про будівництво фортифікацій на першій лінії фронту. Він зазначив, що важку будівельну техніку не використовують на першій лінії фронту, оскільки вона одразу буде знищена ворогом. Саме тому військовослужбовці покращують свої оборонні укріплення за допомогою підручних засобів.

Офіцер також зазначив, що підрозділи бригади "Рубіж" мають досить великий досвід бойової роботи. Бійці бригади на пунктах постійної та тимчасової дислокації вдосконалюють свої навички. За його словами, всі добровольці та мобілізовані проходять дуже тривалий процес підготовки. І лише після того, як буде вирішено, що людина повністю готова до бойових дій, її відправляють на лінію фронту.

Засоби звʼязку від української компанії Himera Radios виходять на міжнародний ринок

Співзасновник та генеральний директор Promin Aerospace, співзасновник Himera Radios Міша Рудомінський розповів, що вчора було анонсовано про результати їхньої роботи, яку вони проводили протягом останніх пів року. Зокрема, з американською компанією Reticulate Micro, яка є партнером Himera Radios, є домовленість про те, що Reticulate Micro стають офіційним дистриб'ютором на ринку США та ще в декількох країнах.

Зокрема, засоби звʼязку та рації будуть використовуватись не тільки українськими військовими, а й в інших арміях світу. За словами Рудомінського, таким чином вдасться залучити додаткове фінансування для розробок компанії, що дозволить наростити виробництво. Також такий крок дозволить утримати мінімальну ціну, яка була закладена на початку виробництва засобів звʼязку.

Міша Рудомінський розповів, що головною відмінністю засобів звʼязку компанії Himera Radios є те, що їхні рації починали виготовляти не для закупівельної агенції та Міноборони, а для безпосередньо військових. Таке рішення досить якісно відрізняє продукцію компанії від продуктів інших компаній світу. Рудомінський також наголосив на доступності продукції компанії Himera Radios. Зокрема, за його словами, з самого початку виробництва їхніх засобів звʼязку використовувались комерційніші компоненти, а не експортно-контрольовані. Таке рішення дозволяє мати набагато привабливу ціну засобів звʼязку на ринку. Також він зазначив, що їхня продукція представлена майже в кожному типі підрозділів ЗСУ. Це доводить факт якісного функціоналу засобів звʼязку від компанії Himera Radios.