Рекорд Магучіх і вердикт щодо Реброва: огляд українського спорту за 7-13 липня

Світоліна програла у чвертьфіналі Вімблдону

У середу, 10 липня, Еліна Світоліна зазнала поразки від представниці Казахстану Єлени Рибакіної у чвертьфіналі Вімблдону-2024. Матч закінчився з рахунком 0:2 (3:6, 2:6).

Поєдинок тривав 1 годину та 2 хвилини. Українська тенісистка 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки, реалізувала 2/6 брейк-пойнти.

На цьогорічний Вімблдон кваліфікувались одразу 8 українських тенісисток: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль і Дарʼя Снігур.

Цуренко, Калініна і Байндль не змогли подолати першу стадію. Стародубцева і Снігур вийшли до 1/32 фіналу, а Костюк і Ястремська - до 1/16 фіналу.

Еліна Світоліна була останньою українкою, яка змагалась на Вімблдоні.

Фото: Getty Images

Ребров і надалі тренуватиме збірну України

Українська асоціація футболу висловила повну підтримку й довіру головному тренеру збірної України з футболу Сергію Реброву та його тренерському штабу.

Під час засідання виконкому УАФ 10 липня одним з головних питань був розгляд виступів збірних команд. У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної команди. Після обговорення виступів збірної за пропозицією Андрія Шевченка було висловлено повну підтримку Реброву та його штабу. Цю пропозицію підтримали всі члени виконкому.

Тепер збірна готуватиметься до виступів у Лізі націй, матчі якої розпочнуться вже у вересні, та кваліфікації до чемпіонату світу – 2026.

Фото: Getty Images

"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста з топчемпіонату

"Вольфсбург" та "Шахтар" домовились про оренду Бартола Франьїча до кінця сезону. В українського топклубу буде можливість викупити хорватського гравця.

24-річний Франьїч - універсал. Більшість матчів відіграв на позиції опорного півзахисника, але також може зіграти у центрі та лівому фланзі оборони. "Шахтар" презентує футболіста саме як центрбека.

Німецький "Вольфсбург" купив хорвата влітку 2022 року. Загребське "Динамо" отримало тоді 7,5 млн євро. Фінансові умови теперішньої угоди поки не розголошуються.

Минулий сезон Бартол Франьїч відіграв в оренді в "Дармштадті". На рахунку опорника 20 матчів та 1 асист.

Фото: Шахтар

Світовий рекорд Магучіх

7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 м та встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту.

Досягнення українка встановила після того, як гарантувала собі перемогу із результатом 2,03 м. Спершу Магучіх взяла з другої спроби висоту 2,07 м та оновила особистий рекорд, а потім з першої спроби подолала планку на 2,10 м.

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Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався 37 років. Його було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою - 2,09 м.

"Стрибнула для всіх нас, для всіх українців. Я дуже вдячна нашим військовим, які боронять фронт. Завдяки вам я маю можливість показувати тут гарні результати. Тільки завдяки вам я жива. Дякую вам. Слава Україні!" - сказала Магучіх після змагань.

УПЛ: визначився розклад матчів 1-го туру

Сезон УПЛ стартує у суботу, 3 серпня. У 1-му турі фанати зможуть побачити 5 матчів. Ще три зустрічі ("Ворскла" — "Шахтар", "Олександрія" — "Динамо", "Рух" — "Полісся") - перенесені, адже гравці цих команд викликані на Олімпіаду у Парижі.

УПЛ

1-й тур

3 серпня

15:30 "Верес" — "Карпати"

18:00 "Кривбас" — "Чорноморець"

4 серпня

13:00 "Дніпро-1" — "ЛНЗ Черкаси"

15:30 "Оболонь" — "Колос"

18:00 "Зоря" — "Інгулець"

Фото: ФК "Карпати"

Новий тренер "Мілана" одягнув значок з прапором України

Новий головний тренер "Мілану" Паулу Фонсека прийшов на першу пресконференцію в італійському клубі зі значком з прапором України.

Відео з тренувальної бази італійського топклубу було оприлюднено в Instagram. На ньому Паулу Фонсека зі значком з прапором України на піджаку. З ним він прийшов і на свою першу пресконференцію в "Мілані".

"Ми зобов’язані не дати людям забути, що відбувається в Україні", – сказав португальський тренер.

Фонсека працював у донецькому "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Португалець по 3 рази виграв УПЛ та Кубок України. Відомо, що португалець одружений на українці.

Фото: Getty Images

Бех-Романчук завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Монако

У змаганнях з потрійного стрибка Марина Бех-Романчук показала результат 14,81 м. Цей показник виявився третім на етапі Діамантової ліги у Монако. Золото здобула представниця Куби Леяніс Перес - 14,96 м.

Це перша поява українки на секторі зі січня. Через травму Бех-Романчук пропустила цьогорічні ЧС у приміщенні та ЧЄ.

Далі на Марину Бех-Романчук чекає Олімпіада. У Парижі українка змагатиметься у потрійному стрибку, хоча у Токіо вона виступала у стрибках в довжину.

Фото: Getty Images