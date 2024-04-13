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Огляд

Зарплата Реброва у збірній і ахіллесова п’ята Усика: огляд українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
13 квітня, 2024 субота
17:21
Статті Сергій Ребров

З 7 по 13 квітня в українському спорті трапилося чимало важливих подій: стало відомо, скільки Сергій Ребров заробляє у збірній України, а промоутер назвав ахіллесову п'яту Олександра Усика

Українця визнали найкращим футболістом місяця в клубі АПЛ

Найкращим гравцем англійського "Борнмута" у березні визнаний Ілля Забарний. У березні "Борнмут" провів 4 матчі, в яких здобув 3 перемоги та раз зіграв внічию.

Українець є постійним гравцем основного складу. У матчі проти "Лутона" (4:3) центральний захисник відзначився дебютним забитим м'ячем. Під час голосування Забарний випередив Домініка Соланке, Антуана Семеньйо та Льюїса Кука.

Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ

Фото: Getty Images

Ф'юрі ошелешив планами провести три бої з Усиком

Чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що планує провести 3 поєдинки з українцем Олександром Усиком.

За словами британського боксера, завдяки інвесторам зі Саудівської Аравії він хоче провести на професійному ринзі ще 10 боїв, а 3 - з Усиком.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Фото: Getty Images

Оприлюднено зарплату Реброва в збірній України

За інформацією видання Finance Football, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заробляє 1,25 млн євро на рік.

За цим показником Ребров посідає 14-те місце серед тренерів збірних, які потрапили до фінальної частини Євро-2024. 

Очолює список із зарплатою 5,8 млн євро Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн із 4,8 млн євро - другий. Іспанець Роберто Мартінес, який тренує Португалію, отримує 4 млн євро та йде третім. 

Сергій Ребров

Фото: Getty Images

У Росії заблокували сайт фонду Усика

На території Росії заблокували сайт фонду боксера Олександра Усика - usykfoundation.org. На цій сторінці проводяться збори донатів для українських військових - ЗСУ і тероборони.

Російська терористична влада прийняла рішення заблокувати сайт на території РФ. Це сталось 10 квітня.

Олександр Усик

Фото: Getty Images

Хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі

Колишній спортивний директор "Заглембє" Сосновець Михайло Залевський розповів, як місцеві хулігани провокували українських футболістів. Інцидент стався під час тренування. Тоді ж фанати напали на білоруського тренера Олександра Хацкевича.

"Вони кричали на українців, що їм треба: "піз***ати в Україну", білоруських гравців немає, але в штабі були тренери, вони чули, що їм треба: "піз***ати у Білорусь". Сказали Хоелю Валенсії та Вільяму Ремі що "тут не місце чорним". Вони кричали, щоб грали місцеві гравці з Сосновця. Вони також сказали Габріелю Кірейчику: "йди до біса, в Гливіце, що ти тут робиш", - розповів вже колишній спортивний директор клубу Михайло Залевський.

У складі "Заглембє" виступає 5 українських гравців: Олексій Шевченко, Артем Сухоцький, Олексій Довгий, Артем Полярус та Олексій Биков.

Фанати "Заглембє"

Фото: facebook.com/p/Zagłębie-Sosnowiec-Fans-

Промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика

Френк Воррен, промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, поділився думками про слабке місце українця Олександра Усика.

"Я багато дивився його боїв із часів аматорів, і він - плаксива дитина, коли справа доходить до того, що його вдарили по корпусу, він часто плачеться рефері, і це було завжди. Можна використати фразу, що це його ахіллесова п’ята, що йому не подобається. Я бачив це перед тим, як він провів бій з Дюбуа, і Дюбуа точно чув, що йому не подобаються удари по корпусу", - заявив промоутер.

За словами Воррена, Ф'юрі стане переможцем поєдинку з Олександром Усиком.

Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)

Фото: Getty Images

Російський боєць MMA заявив, що хоче воювати за Україну

Олексій Кісер розповів про бажання приєднатися до українських військових у війні проти РФ.

"Якщо спортивну кар’єру доведеться завершувати, є думки записатись в американські морські котики. У США вже готуються до ІІІ Світової війни. Цьому сприяють лозунги на рекламних плакатах: "Вступай в американську армію зараз, тобі все одно доведеться навчитися воювати". Американцям уже зрозуміло, що з теперішнім режимом РФ по-іншому не можна. Але знову-таки, для цього мені потрібно оформити грінкард. Хотів би захищати Україну вже як американський доброволець", - запевнив Олексій Кісер.

За словами Кісера, у лютому 2022 року він здав російський паспорт в американське посольство в Індонезії. 

Олексій Кісер

Фото: з відкритих джерел

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Олександр Усик
Війна з Росією
Тайсон Ф'юрі
Сергій Ребров
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Прем'єр-ліга Англії
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