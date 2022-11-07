Атомникам Запорізької АЕС підвищать зарплати на 50% за працю в окупації
Наступного року українським атомникам Запорізької АЕС підвищать зарплатню на 50%. Нині вони вже отримують надбавку за роботу під окупацією
Про це інформує Енергоатом.
"Українські атомники продовжують мужньо працювати в умовах окупації ворогом найбільшої в Європі – Запорізької АЕС. Попри тортури та шантаж, до яких вдаються рашисти, персонал станції залишається вірним Україні та навіть у найскладніших ситуаціях на своєму, енергетичному, фронті захищає українську ЗАЕС, яка й надалі працюватиме згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі", - наголошують у відомстві.
Сьогодні, 7 листопада президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав рішення, щодо підвищення заробітної платні робітникам тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
Від 1 січня 2023 року на 50% збільшать зарплатню атомникам, які відмовилися підписувати контракти з фейковим товариством "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС", яким керує Росатом.
Повідомляється, що підприємство високо цінує зусилля працівників станції, які продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку під час окупації та тиску рашистів.
10 квітня усім працівникам ЗАЕС вже встановили щомісячні надбавки - 20% від окладів.
"Наразі сума нарахованих надбавок становить уже близько 500 млн грн і зберігається на спеціальному рахунку. Виплата повних нарахованих сум буде здійснена чинному персоналу ВП ЗАЕС одноразово у день звільнення станції від окупантів", - роз'яснили в Енергоатомі.
- Раніше в Генштабі заявили, що після відступу із ЗАЕС окупанти можуть спровокувати теракт.
- Війська РФ влаштували на Запорізькій електростанції екологічну катастрофу, а також змушують працівників підписати контракти із Росатомом.
- Збитки від окупації Запорізької електростанції загарбниками вже становлять 28 млрд. грн.
- 2 листопада російська армія пошкодила дві останні високовольтні лінії зв'язку АЕС, які поєднували її з українською енергосистемою.
- На Запорізькій АЕС закінчили роботи з відновлення системи зовнішнього електропостачання, яка постраждала 2 листопада внаслідок російських обстрілів.
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