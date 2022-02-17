Байден і Шольц закликали РФ зробити реальні кроки для відведення військ від України
Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Росію знизити напругу та зробити реальні кроки для деескалації навколо України, адже заяви Москви про відведення військ не підтверджуються даними розвідки
Про це повідомляє DW.
Після телефонної розмови у середу президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Росію розрядити напругу біля кордону з Україною.
За словами речника уряду Німеччини Штеффена Гебестрейта, лідери двох країн вважають, що ситуація в Україні є "надзвичайно серйозною", оскільки все ще існує ризик російської військової агресії. Вони зазначили, що істотного відведення російських військ від українського кордону не спостерігається.
"Росія повинна зробити реальні кроки до деескалації", - йдеться в заяві німецької канцелярії.
Обидва лідери привітали заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати та погодилися, що важливо виконати Мінські домовленості та досягти прогресу в переговорах у Нормандському форматі.
Байден і Шольц також обговорили посилення східного флангу НАТО у разі нового вторгнення РФ в Україну.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ.
- Пізніше у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.
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