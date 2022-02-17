Байден і Шольц закликали РФ зробити реальні кроки для відведення військ від України

Про це повідомляє DW.



Після телефонної розмови у середу президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Росію розрядити напругу біля кордону з Україною.



За словами речника уряду Німеччини Штеффена Гебестрейта, лідери двох країн вважають, що ситуація в Україні є "надзвичайно серйозною", оскільки все ще існує ризик російської військової агресії. Вони зазначили, що істотного відведення російських військ від українського кордону не спостерігається.



"Росія повинна зробити реальні кроки до деескалації", - йдеться в заяві німецької канцелярії.



Обидва лідери привітали заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати та погодилися, що важливо виконати Мінські домовленості та досягти прогресу в переговорах у Нормандському форматі.



Байден і Шольц також обговорили посилення східного флангу НАТО у разі нового вторгнення РФ в Україну.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb