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Байден прибув до Вільнюса для участі у саміті НАТО

10 липня, 2023 понедiлок
20:00
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден 10 липня прибув до Вільнюса, Литва, для участі в саміті Північноатлантичного альянсу

Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа.

Він зустрів Байдена в аеропорту Вільнюса.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО. Згодом посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі. Натомість американський президент сказав, що вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

У неділю, 9 липня, стало відомо, що США, Велика Британія, Франція і Німеччина ведуть переговори з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО. А вже 10 липня Столтенберг і Науседа попередньо підтвердили домовленість Альянсу про скасування Плану дій щодо членства для майбутнього вступу України до НАТО.

Напередодні саміту Столтенберг заявив, що Зеленський приєднається до учасників саміту на інавгураційному засіданні Ради Україна - НАТО.

Литва
Джо Байден
НАТО
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