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Головна війна з Росією "Били гумовими та дерев'яними кийками, катували голодом": омбудсмен про утримання полонених українців окупантами

"Били гумовими та дерев'яними кийками, катували голодом": омбудсмен про утримання полонених українців окупантами

28 вересня, 2022 середа
17:14
війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти утримували українських військовополонених у нелюдських умовах і жорстоко били їх

Про це Лубінець розповів на брифінгу у Media Center Ukraine.

За словами омбудсмена, постійні тортури та побиття для полонених починалися з перших хвилин прибуття до місць утримання.

"Одразу по приїзду полонених били гумовими кийками, якщо ті ламалися - дерев'яними. Були випадки, коли змушували постійно ходити з опущеною головою, хто порушував - того додатково били", - сказав Лубінець.

Омбудсмен також розповів, що росіяни змушували полонених спати на голому бетоні без ковдр і не надавали засобів особистої гігієни. При цьому Лубінець наголосив, що таке ставлення є не виключенням, а загальною практикою.

"Засоби особистої гігієни не надавали зовсім. Такі речі як туалетний папір - його жодного разу не було. Мило, зубні щітки, зубну пасту - такого не давали", - розповів Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що їжі та води полоненим давали вкрай мало, а голод став одним із елементів тортур.

"Всі кардинально втратили вагу. Я спілкувався з хлопцем який втратив 63 кілограми. Хлопець з "Азову" сказав, що втратив більше ніж 70. Найменше, що я почув - це хлопець, який втратив 25 кілограмів, при тому, що він сам дуже маленького зросту", - сказав Лубінець.

Крім того, омбудсмен зазначив, що РФ досі не пускає представників української влади до колонії в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

"Офіційна причина - що я повинен звертатися не до омбудсменки Росії, а до омбудсмена так званої "ДНР," бо це "окрема держава", там "окремий омбудсмен" Весь світ розуміє, що це територія, захоплена Російською Федерацією, всі про це кажуть, окрім РФ. Це намагання сховатися від відповідальності", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен також додав, що окрема місія ООН в Оленівку не приїжджала і розслідування не проводила.

"В ООН стверджують, що очікують на дозвіл від РФ на в'їзд. Але всі розуміють, Росія вже давно прибрала докази воєнного злочину в Оленівці, це була спланована операція зі знищення окремої категорії військовослужбовців - "азовців."

Лубінець також розповів про окремий напрямок роботи - звільнення цивільних. За його словами, є випадки, коли окупанти визнають цивільних комбатантами, що суперечить Женевській конвенції. Омбудсмен сказав, що наразі відомо про цивільних медиків із Маріуполя, яких окупанти оголосили військовополоненими.

  • 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, пізніше були опубліковані деталі обміну.
  • Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що до всіх полонених застосовували тортури, морили голодом, не давали води. Голова патронатної служби "Азову" повідомив, що майже всі звільнені з полону РФ українські військові мають крайній ступінь анорексії. Це підтвердила і мама одного зі звільнених "азовців".
  • Наразі командири полку "Азов" перебувають у Туреччині у безпечних умовах.

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Новини
Омбудсмен
полонені
Азовсталь
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