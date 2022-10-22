Білий дім обговорює з Маском постачання Starlink протестувальникам в Ірані

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що в такий спосіб президент США Джо Байден намагається підтримати протести в Ірані, які спалахнули близько місця тому після того, як поліція моралі вбила 22-річну Махсу Аміні. Білий дім, за інформацією CNN, розглядає термінали Starlink як потенційну можливість для протидії іранському режиму, який намагається обмежити іранцям доступ до інтернету.

Це вже друге звернення президента США до Ілона Маска щодо надання системи Starlink. Перше стосувалося України. Поки невідомо, чи пропонував Білий дім оплачувати термінали, які він хоче передати іранським протестувальникам. Також є проблеми з встановленням наземного обладнання, яке легко може виявити місцева поліція.

21 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна підтримує постійний зв'язок з Ілоном Маском.

Також цього дня в США обговорили можливість перевірки окремих підприємств Маска з точки зору національної безпеки.