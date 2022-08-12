Білорусь планує побудувати власні портові потужності в РФ
Прем'єр-міністр Білорусі заявив, що вони побудують власні портові потужності на північному заході Росії для експорту білоруської продукції
Про це інформують на сайті агенції новин Xinhua з посиланням на прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка.
Портові потужності, які Білорусь планує побудувати на північному заході РФ, використовуватимуть для перевалки вантажів - мінеральних добрив, лісу, рулонних вантажів, контейнерів, сказав Головченко за підсумками
Після зустрічі з президентом Білорусі Лукашенком - прем'єр-міністр заявив, що портова інфраструктура запрацює до кінця цього року.
Білорусь співпрацює з дев'ятьма російськими портами в різних морях. Посадовці наголошують, що у них хороші шанси створити власну портову інфраструктуру в Росії.
"Російська Федерація відкрила нам двері на всіх рівнях", - заявив Головченко.
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