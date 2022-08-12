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Білорусь планує побудувати власні портові потужності в РФ

12 серпня, 2022 п'ятниця
08:26
Світ Білорусь

Прем'єр-міністр Білорусі заявив, що вони побудують власні портові потужності на північному заході Росії для експорту білоруської продукції

Про це інформують на сайті агенції новин Xinhua з посиланням на прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка.

Портові потужності, які Білорусь планує побудувати на північному заході РФ, використовуватимуть для перевалки вантажів - мінеральних добрив, лісу, рулонних вантажів, контейнерів, сказав Головченко за підсумками

Після зустрічі з президентом Білорусі Лукашенком - прем'єр-міністр заявив, що портова інфраструктура запрацює до кінця цього року.

Білорусь співпрацює з дев'ятьма російськими портами в різних морях. Посадовці наголошують, що у них хороші шанси створити власну портову інфраструктуру в Росії.

"Російська Федерація відкрила нам двері на всіх рівнях", - заявив Головченко.

  • Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету..
  • 31 липня розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна негайно розірве дипломатичні відносини з Мінськом, якщо білоруська армія перейде кордон.
  • 9 серпня у Мінську відбулося засідання Кабміну, на якому обговорювали діяльність економіки в умовах санкцій.
  • Того ж дня США ввели санкції проти сотні топчиновників Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці
  • Наприкінці червня лідерка білоруської опозиції закликала президента України враховувати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.

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Економіка
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
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