Про це інформують на сайті агенції новин Xinhua з посиланням на прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка.

Портові потужності, які Білорусь планує побудувати на північному заході РФ, використовуватимуть для перевалки вантажів - мінеральних добрив, лісу, рулонних вантажів, контейнерів, сказав Головченко за підсумками

Після зустрічі з президентом Білорусі Лукашенком - прем'єр-міністр заявив, що портова інфраструктура запрацює до кінця цього року.

Білорусь співпрацює з дев'ятьма російськими портами в різних морях. Посадовці наголошують, що у них хороші шанси створити власну портову інфраструктуру в Росії.

"Російська Федерація відкрила нам двері на всіх рівнях", - заявив Головченко.

Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету..

31 липня розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна негайно розірве дипломатичні відносини з Мінськом, якщо білоруська армія перейде кордон.

9 серпня у Мінську відбулося засідання Кабміну, на якому обговорювали діяльність економіки в умовах санкцій.

Того ж дня США ввели санкції проти сотні топчиновників Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці

Наприкінці червня лідерка білоруської опозиції закликала президента України враховувати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.

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