Більш брехливих дипломатів, ніж іранські, я не бачив за свою карʼєру, - Огризко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Іран намагається використати всі можливості, щоб уникнути відповідальності за збитий український літак. Тепер вони надають зброю Росії, яка вбиває українців. Сьогоднішній варварський напад на столицю черговий раз підтвердив, що маємо справу з російськими терористами", - пояснив Огризко.



Дипломат вважає, що не можна довіряти заявам Ірану про постачання зброї для Росії.



"Іран нахабно та цинічно бреше про те, що вони не постачають цю зброю Росії. Тому вірити цій країні та цьому режиму просто безглуздо. До речі, за всю свою дипломатичну карʼєру я не знав більш брехливих дипломатів, ніж іранські. Вони можуть говорити одне, а вже завтра сказати, що нічого такого не говорили", - додав він.

16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha

Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України

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