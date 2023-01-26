Більше захищені та мають краще вогневе ураження: танкіст розповів про переваги західного озброєння
Зараз наші воїни користуються на полі бою радянськими танками. Вони легші, маневреніші, але мають значно меншу захищеність і виживання екіпажу нижче
"Еспресо" поспілкувалося з танкістами Збройних сил України щодо західних танків, які передають Україні.
Вже наприкінці березня західні танки Leopard та британські Challenger будуть в українських воїнів. Як розповів у коментарі Еспресо командир танкового взводу 25 окремої повітрянодесантної бригади ЗСУ Вадим Устименко, зараз танкісти працюють із радянським озброєнням. Ці танки є легші, маневреніші, але мають значно меншу захищеність і шанси виживання екіпажу значно нижчі.
"Щоб ви розуміли абсурдність техніки. У командира встановлено кулемет, але, щоб стріляти з нього він має вилазити з танка, - каже Вадим Устименко. – Вилазити із захищеної машини на зовні і стріляти. В мене були випадки, коли кришка кулемета рятувала мене від осколка чи від кулі, то ящик з набоями. І огляд у цього танка дуже поганий. По ходовій частині гарний танк, але, що стосується башні – це звичайний танк, який ставить в пріоритет не виживання екіпажу, а просто нанесення вогневого ураження".
За словами Вадима, сучасне озброєння буде складніше для наших військових. Танки броньовані, а відповідно значно важчі. Але мають значно більшу захищеність і краще вогневе ураження.
"Радянські танки мають три людини екіпажу і є автомат заряджання, що простіше, – додає Вадим Устименко. – Бо працює автоматика. Але, коли є влучання в танк, навіть десь збоку, тоді виникає загоряння снарядів бойового комплекту, який розміщений по всьому танку. Тож він спалахує, як сірник. У той час, як західна школа виділила четверту людину – заряджаючого. У нього боєкомплект в захищеному місці та ізольований від башти. Ці танки мають більшу пріоритетність у виживанні екіпажу. Після розпаду Радянського Союзу, припинився розвиток російського танкобудування. Т-90 – це той старий Т-72, який серед радянських танків є дуже поганим. Це максимально легкий танк і простий. Бо у росіян такий підхід до війни, чим більше танків, тим масованіший наступ. Західна школа танкобудування зовсім інший підхід використовує. Їхні школи розвиваються, електроніка покращується, модернізується вдосконалюється, а також розробляються нові гармати, нові снаряди і ці танки здатні знищувати будь-який радянський танк одним пострілом"
Перевагу західних танків підтверджують танкісти на передовій. Танкіст однієї з бригад Збройних Сил України Олег теж каже про безпеку. А це психологічно мотивує воїнів.
"Це великий психологічний чинник, – каже Олег. – Тому, що ми всі люди, але, коли екіпаж підготовлений на західному зразку і буде знати, що в нього 98% виживання в бою, навіть в близькому бою - це багато. Дальше підемо. Нас перш за все захист цікавить. Коли ти працюєш під вогнем і маєш час на працю, а не втікаєш, коли тебе починають накривати. А ці машини дають активний і пасивний захист".
- Нагадаємо, США надають Україні 31 танк Abrams, – Байден
- 14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.
- Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова брати участь у поставках танків для України.
- Нідерланди можуть викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.
- Французькі урядовці розглядають можливість передачі власних бойових танків Leclerc для потреб України, зокрема, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок Leopard 2.
- 24 січня у виданні The Wall Street Journal оприлюднили новину про те, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну.
- 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
- Тоді ж Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.
- За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.
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