"Еспресо" поспілкувалося з танкістами Збройних сил України щодо західних танків, які передають Україні.

Вже наприкінці березня західні танки Leopard та британські Challenger будуть в українських воїнів. Як розповів у коментарі Еспресо командир танкового взводу 25 окремої повітрянодесантної бригади ЗСУ Вадим Устименко, зараз танкісти працюють із радянським озброєнням. Ці танки є легші, маневреніші, але мають значно меншу захищеність і шанси виживання екіпажу значно нижчі.

"Щоб ви розуміли абсурдність техніки. У командира встановлено кулемет, але, щоб стріляти з нього він має вилазити з танка, - каже Вадим Устименко. – Вилазити із захищеної машини на зовні і стріляти. В мене були випадки, коли кришка кулемета рятувала мене від осколка чи від кулі, то ящик з набоями. І огляд у цього танка дуже поганий. По ходовій частині гарний танк, але, що стосується башні – це звичайний танк, який ставить в пріоритет не виживання екіпажу, а просто нанесення вогневого ураження".

За словами Вадима, сучасне озброєння буде складніше для наших військових. Танки броньовані, а відповідно значно важчі. Але мають значно більшу захищеність і краще вогневе ураження.

"Радянські танки мають три людини екіпажу і є автомат заряджання, що простіше, – додає Вадим Устименко. – Бо працює автоматика. Але, коли є влучання в танк, навіть десь збоку, тоді виникає загоряння снарядів бойового комплекту, який розміщений по всьому танку. Тож він спалахує, як сірник. У той час, як західна школа виділила четверту людину – заряджаючого. У нього боєкомплект в захищеному місці та ізольований від башти. Ці танки мають більшу пріоритетність у виживанні екіпажу. Після розпаду Радянського Союзу, припинився розвиток російського танкобудування. Т-90 – це той старий Т-72, який серед радянських танків є дуже поганим. Це максимально легкий танк і простий. Бо у росіян такий підхід до війни, чим більше танків, тим масованіший наступ. Західна школа танкобудування зовсім інший підхід використовує. Їхні школи розвиваються, електроніка покращується, модернізується вдосконалюється, а також розробляються нові гармати, нові снаряди і ці танки здатні знищувати будь-який радянський танк одним пострілом"

Перевагу західних танків підтверджують танкісти на передовій. Танкіст однієї з бригад Збройних Сил України Олег теж каже про безпеку. А це психологічно мотивує воїнів.

"Це великий психологічний чинник, – каже Олег. – Тому, що ми всі люди, але, коли екіпаж підготовлений на західному зразку і буде знати, що в нього 98% виживання в бою, навіть в близькому бою - це багато. Дальше підемо. Нас перш за все захист цікавить. Коли ти працюєш під вогнем і маєш час на працю, а не втікаєш, коли тебе починають накривати. А ці машини дають активний і пасивний захист".

Нагадаємо, США надають Україні 31 танк Abrams, – Байден

14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова брати участь у поставках танків для України.

Нідерланди можуть викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.

Французькі урядовці розглядають можливість передачі власних бойових танків Leclerc для потреб України, зокрема, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок Leopard 2.

24 січня у виданні The Wall Street Journal оприлюднили новину про те, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну.

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Тоді ж Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.

За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.

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