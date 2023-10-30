Біля Авдіївки окупанти витрачають більше ресурсу, ніж свого часу в боях за Бахмут, - Інформспротив

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Довжина лінії фронту на сьогодні біля Авдіївки менша, ніж була в Бахмуті. Але росіяни сконцентрували сили та засоби значно більші на кілометр уздовж лінії, ніж це було біля Бахмута", - розповів військово-політичний оглядач.

За його словами, будь-яка оборона може бути прорвана. Тому все залежить виключно від того, який на це відправляється ресурс.

"Саме зараз Авдіївка дійсно в ненайкращому географічному положенні. Головна увага, мета російського командування сьогодні зосереждена на Авдіївку. Ситуація на цій ділянці фронту складна. Логістики менше, укріпрайон дійсно надійний, але й ресурсу в росіян набагато більше", - додав Коваленко.