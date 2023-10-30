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Біля Авдіївки окупанти витрачають більше ресурсу, ніж свого часу в боях за Бахмут, - Інформспротив

30 жовтня, 2023 понедiлок
15:38
Війна з Росією ЗСУ наступ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що біля Авдіївки окупанти витрачають величезний ресурс, який не витрачали навіть під час наступу на Бахмут

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Довжина лінії фронту на сьогодні біля Авдіївки менша, ніж була в Бахмуті. Але росіяни сконцентрували сили та засоби значно більші на кілометр уздовж лінії, ніж це було біля Бахмута", - розповів військово-політичний оглядач.

За його словами, будь-яка оборона може бути прорвана. Тому все залежить виключно від того, який на це відправляється ресурс. 

"Саме зараз Авдіївка дійсно в ненайкращому географічному положенні. Головна увага, мета російського командування сьогодні зосереждена на Авдіївку. Ситуація на цій ділянці фронту складна. Логістики менше, укріпрайон дійсно надійний, але й ресурсу в росіян набагато більше", - додав Коваленко.

  • В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
  • 28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
  • 29 жовтня в "Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна повідомили, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.
  • Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин.
  • Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що, як і в Бахмута, місією Авдіївки може стати нищення великої кількості ворога.
  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ під Авдіївкою впродовж місяця.


 
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російська армія
ЗСУ
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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