Біля Авдіївки окупанти витрачають більше ресурсу, ніж свого часу в боях за Бахмут, - Інформспротив
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що біля Авдіївки окупанти витрачають величезний ресурс, який не витрачали навіть під час наступу на Бахмут
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Довжина лінії фронту на сьогодні біля Авдіївки менша, ніж була в Бахмуті. Але росіяни сконцентрували сили та засоби значно більші на кілометр уздовж лінії, ніж це було біля Бахмута", - розповів військово-політичний оглядач.
За його словами, будь-яка оборона може бути прорвана. Тому все залежить виключно від того, який на це відправляється ресурс.
"Саме зараз Авдіївка дійсно в ненайкращому географічному положенні. Головна увага, мета російського командування сьогодні зосереждена на Авдіївку. Ситуація на цій ділянці фронту складна. Логістики менше, укріпрайон дійсно надійний, але й ресурсу в росіян набагато більше", - додав Коваленко.
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