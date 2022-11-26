Блащак пояснив, чому розміщення Patriot в Україні вигідно для безпеки Польщі

Про це Блащак сказав під час відвідин військових навчань "Тумак-22".

"Розміщення німецьких Patriot в Україні вигідно для безпеки південно-східної частини нашої країни, тому що ракетна безпека на сході України також означає безпеку на сході Польщі. Усе залежить від часу реакції. Установки Patriot, дислоковані на сході Польщі, зможуть збивати ракети, які перетинатимуть польський кордон, а трагічна подія, яка сталася 15 листопада, сталася всього за кілька кілометрів від українського кордону. Ця ракета пролетіла через територію Польщі за кілька секунд, – сказав Блащак. – Цього недостатньо часу, щоб ефективно його збити. А збити таку ракету над українською територією означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо".

Ще одним аргументом на користь такого рішення Блащак назвав загрозу блекауту в Україні.

"Інтенсивний ракетний обстріл України по електростанціях та інших об’єктах критичної інфраструктури спричиняє відсутність доступу до електроенергії. Як наслідок, через зиму це спричинить ще одну хвилю біженців, і з точки зору як безпеки України, так і безпеки Польщі та всієї Європи краще, щоб іншої хвилі біженців не було", – сказав він.

Коментуючи тезу про те, що нібито німецькі Patriot є надто технологічними системами, щоб їх передавати Україні, Блащак зауважив, що Київ має значно технологічнішу зброю.

"По-перше, німецькі Patriots – це стара версія, 1980-х років, тому не можна сказати, що вони технологічні. Польські Patriots дійсно технологічно просунуті, і це справді їх остання версія. (…) Водночас обладнання, яке набагато технологічніше, ніж німецькі Патріоти, вже передано в Україну – я маю на увазі комплекти Himars", – сказав він.

21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.

Польща, після дозволу НАТО, повторно просить Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні

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