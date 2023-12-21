Блінкен: 90% виділеної Україні безпекової допомоги витратили в США на користь бізнесу, громад і ОПК

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції за підсумками року.

"90% допомоги у сфері безпеки, яку ми надали Україні, було витрачено тут, у США, на користь американського бізнесу, місцевих громад, зміцнення оборонно-промислової бази нашої країни", – сказав Блінкен.

За словами очільника Держдепартаменту США, у випадку ухвалення рішення про додаткову допомогу Україні від цього виграють американські громадяни, підприємства, працівники, а також союзники та партнери й люди в усьому світі, які сподіваються, що США будуть світовим лідером.

Водночас Блінкен наголосив, що в разі провалення голосування про допомогу Україні виграють Росія, Іран і Китай.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.