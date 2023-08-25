Будинок, готель і автівки: активи колаборанта Сальдо передали Україні
Основні активи колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки стягнули в дохід Фонду державного майна
Про це повідомило Міністерство економіки.
"Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", - сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.
Ідеться про:
- три земельні ділянки;
- готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;
- апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
- два паркомісця в Ореанді (Ялта);
- триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
- будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;
- три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);
- автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
- 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія) - оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) - записано на доньку Сальдо;
- 40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.
Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".
- 26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо.
- 14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.
- 2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.
- 28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.
- Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.
- 14 квітня Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.
- Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо зміг відкрити компанію у Великій Британії, попри запроваджені санкції проти нього.
- 9 травня Вищий антикорупційний суд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо, серед яких готель, триповерхівка та квартири в низці регіонів України.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України.
- 17 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього нардепа, мера Херсона та колаборанта Володимира Сальдо.
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