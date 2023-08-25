Будинок, готель і автівки: активи колаборанта Сальдо передали Україні

Про це повідомило Міністерство економіки.

"Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", - сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ідеться про:

три земельні ділянки;

готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) - оформлене на колишню дружину Сальдо;

30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія) - оформлене на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) - записано на доньку Сальдо;

40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.

Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".