Чинна будівля Довженко-Центру могла б бути пам'яткою місцевого значення, - заступниця Ткаченка
Чинна будівля Довженко-Центру могла б бути щонайменше пам'яткою історії місцевого значення - це дозволило б певним чином забезпечити інституцію
Про це в ефірі Еспресо заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.
"Чинна будівля Довженко-Центру, де розміщується вся колекція і планували створити Музей кіно могла б бути щонайменше пам'яткою історії місцевого значення. Для цього є певна процедура. Надання захисного статусу дозволило б певним чином забезпечити інституцію і ситуацію навколо колекції. Ця процедура не надто складна, достатньо мати партнерську організацію, яка зможе підготувати і подати документи", - зазначила вона.
За словами Чуєвої, Міністерство культури таких документів не виготовляє.
"Першочергове рішення має прийняти міська рада, оскільки будівля мала б спочатку отримати статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Має сенс збереження цілісної збірки саме в цій будівлі, так воно є певним комплексом. Перенесення в будь-які інші будівлі - це дуже дискусійне питання. Мені здається, що оскільки ця колекція формувалась на тій кінофабриці і уже цілеспрямовано поповнювалася, то має сенс зберігати це в цілісності", - підсумувала заступниця міністра.
- Нагадаємо, наприкінці літа Державне агентство України з питань кіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Однак працівники Центру наголошували: "це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно".
- 18 серпня МКІП ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно про збереження цілісності фільмофонду Центру. У міністерстві нагадали, що від 10 листопада 2021 року Держкіно не підпорядковується МКІП, тому потрібна рада з цими установами. У заяві вони аргументували рішення тим, що Довженко-Центр нині не є ефективним, тому його потрібно реорганізувати.
- 26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував негайно скасувати дію наказу про фактичне знищення Довженко-Центру.
- В.о. директора Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила про втрату Україною місця в Міжнародній федерації кіноархівів, якщо Центр реорганізують.
- 2 листопада Олену Гончарук відсторонили від посади після аудиту, замість неї ці обов’язки виконуватиме професійний кризовий менеджер Юлія Каждан.
- 10 листопада СБУ провела обшук у приміщеннях Довженко-Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи.
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