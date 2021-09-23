"Чорноморець" розгромив "Прикарпаття" у Кубку України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив в Івано-Франківську та завершився розгромною перемогою "Чорноморця". Одесити забили 4 м'ячі, а пропустили 1. За клуб УПЛ відзначились Максим Брагару, Євген Ісаєнко та Владислав Бугай.



Відзначимо, що обидві команди також забивали у власні ворота. Мова йде про Беку Вачіберадзе з "Чорноморця" та Миколу Квасного з "Прикарпаття".

1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу

23 вересня

"Прикарпаття" - "Чорноморець" 1:4



Голи: Вачіберадзе, 64 (авт.) - Брагару, 12, Квасник, 18 (авт.), Ісаєнко, 50, Бугай, 82

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