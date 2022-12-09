Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Військовий експерт прокоментував вірогідність десантних операцій на островах у дельті річки Дніпро Херсонської області.



"Проведення десантної операції після того, як окупанти здійснили черговий жест "доброї волі", виглядає доволі дивно, тим більш взимку у нижній течії річки Дніпро. На мою думку, десантні висадки з боку РФ у дельті р. Дніпро можуть бути відповіддю на прапор України, який був піднятий на одному з островів. Відповідно, така подія може викликати більш щільний контроль за цими островами з боку РФ", - пояснив головний редактор Defence Express.



Олег Катков не вбачає можливості, що ворог особливо у сьогоднішніх погодних умовах спробує висаджувати десант.



"Вся дельта р. Дніпро з островами це, так звана, сіра зона, у якій можуть діяти окремі підрозділи, йти бої, але сама територія поки не буде ні визволеною Україною, ні окупованою РФ, вона буде саме сірою і стане місцем зустрічі ДРГ. Можливо, там будуть окремі опорні пункти, щоб позначити свою присутність. Однак, я не можу сказати, що саме нижня течія р. Дніпро зараз може стати майданчиком для десантних операцій у будь-яку сторону", - зазначив Катков.

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