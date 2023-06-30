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Війна з Росією: хроніка
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Депортували 48 дітей-сиріт з Херсонщини: депутат Держдуми, окупаційний посадовець та лікарка отримали підозри

30 червня, 2023 п'ятниця
19:21
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Україна оголосила підозри в порушенні законів і звичаїв війни депутату Держдуми РФ, окупаційному посадовцеві та виконувачці обов'язків головного лікаря, які депортували дітей-сиріт із окупованої Херсонщини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозри одержали депутат Державної думи федеральних зборів РФ, начальник незаконно створеного окупаційною владою "Департаменту охорони здоров'я Херсонської області військово-цивільної адміністрації Херсонської області" та виконувачка обов’язків головного лікаря "Державного бюджетного закладу охорони здоров'я "Херсонський обласний будинок дитини", який окупанти створили на базі Херсонського обласного будинку дитини Херсонської обласної ради.

За даними слідства, 2 вересня 2022 року окупаційний посадовець та виконувачка обов'язків головного лікаря допомогли депортувати до РФ двох дітей-сиріт для нібито проходження обстеження у московській лікарні. Як встановило слідство, за станом здоров'я вони не потребували спеціального лікування.

21 жовтня 2022 року персонал так званого дому дитини за вказівкою псевдопосадовця та за сприяння лікарки передав ще 46 дітей невстановленим особам. Їх вивезли на територію тимчасово окупованого Криму. Доля дітей-сиріт залишається невідомою.  

Зазначається, що депутат Держдуми, який відповідає за "вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в окупованому Криму", безпосередньо керував депортацією. Він контролював процес посадки дітей в автобуси та їхнє переміщення.

Зловмисникам повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Депортація Росією українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією ти називає дії окупантів геноцидом.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Новини
Херсонщина
окупанти
Держдума РФ
воєнні злочини Росії
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