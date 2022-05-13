Депутат держдуми від "Единой России" заявив, що Польща має бути "першою в черзі на денацифікацію" після України
Депутат від правлячої президентської партії Олег Морозов закликає після війни в Україні розпочати агресію проти Польщі
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце у чергу на денацифікацію після України", - йдеться у дописі.
- Відзначимо, що Польща послідовно і дуже активно підтримує Україну у протидії російській агресії. За це, а також за відмову платити за газ у рублях, Газпром 26 квітня припинив газопостачання у країну. А вчора, 12 травня, призупинив і транзит газу у Європу через територію Польщі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.61Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе