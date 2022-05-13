Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце у чергу на денацифікацію після України", - йдеться у дописі.

Відзначимо, що Польща послідовно і дуже активно підтримує Україну у протидії російській агресії. За це, а також за відмову платити за газ у рублях, Газпром 26 квітня припинив газопостачання у країну. А вчора, 12 травня, призупинив і транзит газу у Європу через територію Польщі.

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