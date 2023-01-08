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Держава не передаватиме безплатно майно релігійним організаціям в довгострокову оренду, - Ткаченко

8 січня, 2023 неділя
09:18
Суспільство Олександр Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що, відповідно до законів України, держава не може безплатно передати своє майно у довгострокове користування релігійними організаціями

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми не можемо безплатно тепер передавати будь-які будівлі, як було раніше, в оренду довгострокову чи на багато років. Законодавство змінилося. Або потрібно буде змінювати законодавство, або потрібно приймати якісь інші рішення за наслідками роботи міжвідомчої комісії стосовно використання майна, яке може бути передане тією чи іншою мірою для релігійних організацій", - сказав він.

  • Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
  • 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
  • 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
  • Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 

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Культура
УПЦ МП
ПЦУ
новини Києва
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