Держдеп США звинуватив Шойгу в брехні щодо підготовки американцями провокації на Донеччині

Про це йдеться у Twitter Неда Прайса.



"Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія та її довірені особи відповідають за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву, запальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій", - написав Прайс.