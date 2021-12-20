Вимоги РФ до НАТО і США: Держдеп анонсував спільний з партнерами і союзниками перелік "занепокоєнь" діями Кремля

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "РБК-Україна".



"Як усі знають, Росія представила свій список занепокоєнь діями США та НАТО. Ми маємо намір разом із європейськими союзниками і партнерами представити свої занепокоєння діями Росії, які, як ми вважаємо, завдають шкоди нашим спільним інтересам і цінностям", - сказав Прайс.



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Представник Держедепартаменту США наголосив, що переговори щодо безпеки ЄС можливі лише за участі європейських країн, а також додав, що РФ не зробила нічого для деескалації напруження в конфлікті з Україною.



"Не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без наших європейських союзників та партнерів. Поки що ми не бачили нічого, що знизило б нашу стурбованість у зв'язку з ситуацією навколо України", - сказав Прайс.



Чиновник зазначив, що США готові до спілкування з РФ щодо безпеки в Європі, проте наразі немає конкретики щодо контактів із цього питання.



"Ми ясно сказали, що готові до дипломатичної роботи з різних каналів. Але поки повідомити мені нема про що. Росія представила свої занепокоєння, у нас є свої. Коли ми матимемо додаткові деталі про те, як ми будемо це все обговорювати, ми повідомимо", - підсумував Прайс.