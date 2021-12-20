Вимоги РФ до НАТО і США: Держдеп анонсував спільний з партнерами і союзниками перелік "занепокоєнь" діями Кремля
США представлять спільний з європейськими союзниками і партнерами перелік "занепокоєнь" щодо дій Росії та безпеки в Європі
Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "РБК-Україна".
"Як усі знають, Росія представила свій список занепокоєнь діями США та НАТО. Ми маємо намір разом із європейськими союзниками і партнерами представити свої занепокоєння діями Росії, які, як ми вважаємо, завдають шкоди нашим спільним інтересам і цінностям", - сказав Прайс.
Читайте також. Заступник Лаврова пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки
Представник Держедепартаменту США наголосив, що переговори щодо безпеки ЄС можливі лише за участі європейських країн, а також додав, що РФ не зробила нічого для деескалації напруження в конфлікті з Україною.
"Не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без наших європейських союзників та партнерів. Поки що ми не бачили нічого, що знизило б нашу стурбованість у зв'язку з ситуацією навколо України", - сказав Прайс.
Чиновник зазначив, що США готові до спілкування з РФ щодо безпеки в Європі, проте наразі немає конкретики щодо контактів із цього питання.
"Ми ясно сказали, що готові до дипломатичної роботи з різних каналів. Але поки повідомити мені нема про що. Росія представила свої занепокоєння, у нас є свої. Коли ми матимемо додаткові деталі про те, як ми будемо це все обговорювати, ми повідомимо", - підсумував Прайс.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки. Озвучений Кремлем перелік містив зокрема вимогу відмови Україні у вступі до НАТО, обмеження військової діяльності Альянсу, контроль озброєнь тощо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе