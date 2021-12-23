"Діалог - єдиний спосіб вирішити ситуацію": Велика Британія назвала неприпустимою агресію РФ проти України

Про це йдеться у Telegram Посольства Великої Британії в Москві.

"Нарощування Росією військової присутності на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму є неприпустимим. Будь-яке російське вторгнення буде величезною стратегічною помилкою і спричинить рішучу відповідь, включаючи скоординовані з нашими союзниками санкції, що призведе до серйозних наслідків для інтересів та економіки РФ", - йдеться у заяві.

Трасс наголосила, що Росія повинна знизити напруженість та серйозно зайнятися обговоренням ситуації.

"Діалог - це єдиний спосіб для Росії вирішити цю ситуацію. Я вітаю заяви Росії щодо готовності до проведення переговорів у січні", - сказала вона.

Міністерка також відзначила, що агресивну та провокаційну риторику Кремля, спрямовану проти України та НАТО, потрібно зупинити.

"НАТО - оборонний союз, а Україна продовжує демонструвати стриману позицію, що заслуговує високої оцінки, перед російською провокацією та агресією", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

У Держдепі США заявили, що переговори з РФ щодо пропозицій Росії з питань безпеки можуть відбутися на початку 2022 року, а зустріч президентів США й РФ Джо Байдена й Володимира Путіна поки не проводитимуть.

Пєсков заявив, що говорити про зустріч президента Росії із президентом США Джо Байденом можна буде тоді, коли американська і європейська сторона дадуть відповідь на "гарантії безпеки".

Видання Reuters повідомило, що Росія вербує найманців із бойовим досвідом, щоб відправити їх на Схід України.

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