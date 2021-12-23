"Діалог - єдиний спосіб вирішити ситуацію": Велика Британія назвала неприпустимою агресію РФ проти України
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що нарощування військової присутності Росії на окупованих українських територіях є неприпустимим
Про це йдеться у Telegram Посольства Великої Британії в Москві.
"Нарощування Росією військової присутності на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму є неприпустимим. Будь-яке російське вторгнення буде величезною стратегічною помилкою і спричинить рішучу відповідь, включаючи скоординовані з нашими союзниками санкції, що призведе до серйозних наслідків для інтересів та економіки РФ", - йдеться у заяві.
Трасс наголосила, що Росія повинна знизити напруженість та серйозно зайнятися обговоренням ситуації.
"Діалог - це єдиний спосіб для Росії вирішити цю ситуацію. Я вітаю заяви Росії щодо готовності до проведення переговорів у січні", - сказала вона.
Міністерка також відзначила, що агресивну та провокаційну риторику Кремля, спрямовану проти України та НАТО, потрібно зупинити.
"НАТО - оборонний союз, а Україна продовжує демонструвати стриману позицію, що заслуговує високої оцінки, перед російською провокацією та агресією", - йдеться у повідомленні.
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