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"Дівчина Бонда" Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво" нагадала світу про трагедію на Каховській ГЕС

29 грудня, 2023 п'ятниця
10:19
Культура На фото: Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво"

Французька акторка і модель Єва Грін, зірка "Казино Рояль" та  "300 спартанців: Відродження імперії" підтримала Україну у проєкті від UNITED24 та бренду OLIZ

Про це повідомили в телеграм-каналі UNITED24.

43-річна французька акторка, модель та композиторка Єва Грін приміряла хустку зі спільної колекції UNITED24 та українського бренду OLIZ "Викрадене мистецтво". Ця хустка присвячена Поліні Райко - унікальній мисткині, яка, не маючи художньої освіти, за шість років повністю розписала свій будинок і перетворила його на витвір мистецтва. Тут на стінах ожили її сни — дивовижні тварини та казкові рослини неймовірної краси. Після смерті художниці в її будинку відкрили музей.

6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС — і велика вода підтопила будинок. Більшість розписів втрачена назавжди.

"Єво, дякуємо, що допомагаєш нам розповідати світові правду та нагадувати про злочини Росії!", - зазначили в UNITED24.

Хустку з колекції "Викрадене мистецтво" можна придбати на сайті від 1300 грн.

Нещодавнє розслідування АР виявило, що російська окупаційна влада навмисно значно занизила кількість загиблих на тимчасово захоплених територіях України внаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

Підрив греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на майже 14 млрд доларів.

Кіно
підтримка України
Каховська ГЕС
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