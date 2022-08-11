Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у повідомленні, команда юристів Ілона Маска вимагає від компанії Twitter надати імена співробітників, відповідальних за підрахунок того, який відсоток користувачів сайту соціальних мереж є обліковими записами ботів і спаму.

"Облікові записи ботів і спаму в Twitter стали центральною проблемою в судовій боротьбі щодо того, чи генеральний директор Tesla Ілон Маск повинен завершити придбання компанії соціальних мереж за $44 млрд", - пише Reuters.

Також зазначається, що Маск захотів розірвати угоду купівлі-продажу, оскільки Twitter приховав інформацію про облікові записи ботів.

"Twitter і Маск знаходяться на етапі розкриття позову та готуються до судового розгляду, який має розпочатися 17 жовтня в Делавері. Обидві сторони видали повістки банкам і радникам, оскільки вони намагаються зібрати докази", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, 9 серпня адвокати Маска надіслали в суд лист з проханням надати їм доступ до співробітників Twitter.

"У листі, поданому під печаткою у вівторок, адвокати Маска попросили суддю, який розглядає справу, змусити Twitter надати імена співробітників, щоб команда захисту могла їх допитати", - пише Reuters з посиланням на власне джерело.

Також повідомляється, що Twitter і адвокат Маска відмовилися від коментарів. Twitter раніше заявляв, що працював над тим, щоб спільно обмінюватися відповідною інформацією з Маском для завершення угоди.

Нагадаємо, 24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі соцмережі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.

9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.

Мільярдер Ілон Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter.

Компанія Twitter подала у суд на Ілона Маска, який відмовився від угоди про купівлю компанії в розмірі $44 млрд.

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