Для перемоги у суді Маск намагається дізнатися імена співробітників Twitter, які підраховують ботів
Юристи Ілона Маска вимагають від Twitter надати імена співробітників, відповідальних за підрахунок облікових записів ботів і спаму, оскільки ця інформація може гарантувати йому перемогу в суді з компанією
Про це повідомляє Reuters.
Як йдеться у повідомленні, команда юристів Ілона Маска вимагає від компанії Twitter надати імена співробітників, відповідальних за підрахунок того, який відсоток користувачів сайту соціальних мереж є обліковими записами ботів і спаму.
"Облікові записи ботів і спаму в Twitter стали центральною проблемою в судовій боротьбі щодо того, чи генеральний директор Tesla Ілон Маск повинен завершити придбання компанії соціальних мереж за $44 млрд", - пише Reuters.
Також зазначається, що Маск захотів розірвати угоду купівлі-продажу, оскільки Twitter приховав інформацію про облікові записи ботів.
"Twitter і Маск знаходяться на етапі розкриття позову та готуються до судового розгляду, який має розпочатися 17 жовтня в Делавері. Обидві сторони видали повістки банкам і радникам, оскільки вони намагаються зібрати докази", - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, 9 серпня адвокати Маска надіслали в суд лист з проханням надати їм доступ до співробітників Twitter.
"У листі, поданому під печаткою у вівторок, адвокати Маска попросили суддю, який розглядає справу, змусити Twitter надати імена співробітників, щоб команда захисту могла їх допитати", - пише Reuters з посиланням на власне джерело.
Також повідомляється, що Twitter і адвокат Маска відмовилися від коментарів. Twitter раніше заявляв, що працював над тим, щоб спільно обмінюватися відповідною інформацією з Маском для завершення угоди.
- Нагадаємо, 24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі соцмережі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.
- 13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.
- 9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.
- Мільярдер Ілон Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter.
- Компанія Twitter подала у суд на Ілона Маска, який відмовився від угоди про купівлю компанії в розмірі $44 млрд.
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