Для просування ЗСУ потрібно більше боєприпасів, - начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Нагорний
Начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний розповів, що для активних наступальних дій ЗСУ потрібна перевага в кількості боєприпасів щонайменше один до трьох
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Звісно що нам би хотілось би більше мати боєприпасів. Втім, сьогодні ми маємо паритет з окупантами в кількості боєприпасів. Це означає, що поки що нам їх вистачає. Проте українські артилеристи хочуть масованіше накривати противника, тому й потребують у більшій кількості снарядів", - розповів Нагорний.
Військовослужбовець наголосив, що західні партнери мають більше уваги приділяти питанню постачання боєприпасів.
"Для того, щоб просуватись і йти вперед, ЗСУ потрібно більше снарядів. Навіть за старими радянськими зразками, ми повинні мати перевагу мінімум один до трьох, а то і більше. Йдеться про активні наступальні дії. Тому нашим партнерам варто приділити цьому питанню більше уваги. Оскільки, якщо ми не стримаємо росіян тут і зараз, то вся Європа захлинеться в крові", - додав він.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив в етері телемарафону, що чутки про неспроможність ЄС виконати обіцянку щодо боєприпасів – не чутки.
- 14 листопада Пісторіус підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня 2024 року.
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