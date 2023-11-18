Для просування ЗСУ потрібно більше боєприпасів, - начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Нагорний

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Звісно що нам би хотілось би більше мати боєприпасів. Втім, сьогодні ми маємо паритет з окупантами в кількості боєприпасів. Це означає, що поки що нам їх вистачає. Проте українські артилеристи хочуть масованіше накривати противника, тому й потребують у більшій кількості снарядів", - розповів Нагорний.



Військовослужбовець наголосив, що західні партнери мають більше уваги приділяти питанню постачання боєприпасів.



"Для того, щоб просуватись і йти вперед, ЗСУ потрібно більше снарядів. Навіть за старими радянськими зразками, ми повинні мати перевагу мінімум один до трьох, а то і більше. Йдеться про активні наступальні дії. Тому нашим партнерам варто приділити цьому питанню більше уваги. Оскільки, якщо ми не стримаємо росіян тут і зараз, то вся Європа захлинеться в крові", - додав він.

13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.

23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив в етері телемарафону, що чутки про неспроможність ЄС виконати обіцянку щодо боєприпасів – не чутки.

14 листопада Пісторіус підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня 2024 року.