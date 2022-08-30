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Головна війна з Росією "Для України життя громадян – безумовний пріоритет": Подоляк заявив про розробку евакуаційних маршрутів для мешканців Криму на час деокупації

"Для України життя громадян – безумовний пріоритет": Подоляк заявив про розробку евакуаційних маршрутів для мешканців Криму на час деокупації

30 серпня, 2022 вiвторок
21:40
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив про розроблення евакуаційних маршрути для жителів Криму, на час деокупації

Про це він написав у Twitter.

"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття", - йдеться у повідомленні. 

  • Увечері 18 серпня в Керчі місцеві жителі чули вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила, що спрацювало ППО.
  • Згодом пролунали вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Цього ж дня жителі тимчасово окупованого Криму чули вибухи в Євпаторії. Повідомляли про роботу ППО.
  • 20 серпня, за словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.
  • У п'ятницю, 26 серпня, у Севастополі знову пролунали звуки, схожі на вибухи. Окупанти знову повідомили про роботу ППО.
  • 27 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму

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Крим
окуповані території
окупанти
Михайло Подоляк
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