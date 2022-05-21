Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у фейсбуці.

"Знаю, що багато хто на це чекав - всеукраїнське опитування "яка марка Укрпошта буде наступною маркою України» завершено і ми маємо переможця! Було подано майже 650 000 (647 634 якщо бути точним) голосів, тож голосування стало справжнє народним і переможцем стала тема: Доброго Вечора ми з України!" - наголосив він.

Результати опитування були такими:

"Доброго вечора, ми з України" - 229 783 (35%);

"Пес Патрон" – 182 236 (28%);

"Путін, Москва палає, Гаага чекає" - 88 035 (14%);

"Героям Слава" - 79 476 (12%);

"Ой у лузі червона калина" - 68 104 (11%).

"Скажу чесно, для мене особисто результат неочікуваний, але українці висловили свою думку. Про що вона свідчить? Про то, що українці мають чудове почуття гумору і люблять свої символи більш, ніж вони ненавидять ворогів. І це круто. Наші люди дуже розумні. Всі розуміють, що за будь яких обставин, ми випустимо марку, присвячену нашим ЗСУ, тому голосували за ті теми, які б інакше не потрапили б на марку, а з піснею (Калуш) ми вже марку пообіцяли. Тож результати і логічні, і позитивні", - зауважив гендиректор Укрпошти.

За його словами, пошта відразу починає роботу над маркою "Доброго вечора, ми з України". Наступного тижня українцям розкажуть про процес, зокрема конкурс на кращий дизайн і голосування за нього.

"Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо коли і як випустити марку з ним", - зазначив Ігор Смілянський.

12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.

25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".

14 травня українцям запропонували обрати нову марку від Укрпошти.

Укрпошта створить марку, присвячену Kalush Orchestra.

З 23 травня Укрпошта введе в обіг нові поштові марки з "русскім воєнним кораблем".

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