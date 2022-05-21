"Доброго вечора, ми з України": Укрпошта повідомила тему наступної марки
Укрпошта випустить марку "Доброго вечора, ми з України", адже за неї прголосувало найбільше українців
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у фейсбуці.
"Знаю, що багато хто на це чекав - всеукраїнське опитування "яка марка Укрпошта буде наступною маркою України» завершено і ми маємо переможця! Було подано майже 650 000 (647 634 якщо бути точним) голосів, тож голосування стало справжнє народним і переможцем стала тема: Доброго Вечора ми з України!" - наголосив він.
Результати опитування були такими:
- "Доброго вечора, ми з України" - 229 783 (35%);
- "Пес Патрон" – 182 236 (28%);
- "Путін, Москва палає, Гаага чекає" - 88 035 (14%);
- "Героям Слава" - 79 476 (12%);
- "Ой у лузі червона калина" - 68 104 (11%).
"Скажу чесно, для мене особисто результат неочікуваний, але українці висловили свою думку. Про що вона свідчить? Про то, що українці мають чудове почуття гумору і люблять свої символи більш, ніж вони ненавидять ворогів. І це круто. Наші люди дуже розумні. Всі розуміють, що за будь яких обставин, ми випустимо марку, присвячену нашим ЗСУ, тому голосували за ті теми, які б інакше не потрапили б на марку, а з піснею (Калуш) ми вже марку пообіцяли. Тож результати і логічні, і позитивні", - зауважив гендиректор Укрпошти.
За його словами, пошта відразу починає роботу над маркою "Доброго вечора, ми з України". Наступного тижня українцям розкажуть про процес, зокрема конкурс на кращий дизайн і голосування за нього.
"Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо коли і як випустити марку з ним", - зазначив Ігор Смілянський.
- 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
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