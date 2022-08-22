Про це розповів під час онлайн пресконференції звільнений з російського полону боєць ОЗСП "Азов" Владислав Жайворонок на псевдо Вікіпедія.

З 24 лютого боєць виконував бойові завдання. У ніч перед евакуацією український захисник отримав важкі поранення. У полон рашисти помістили його в 15 лікарню у Донецьку.

"Тиск був в першу чергу психологічний. Росія не давала ніякого доступу до зв'язку з рідними та навколишнім світом. Психологічний тиск обґрунтовувався: Ви нікому не потрібні, ви програєте в цій війні та взагалі немає куди вам телефонувати. Це вже порушення міжнародних конвенцій.

Важкопоранені знаходяться в лікарні, але вже з перших днів починається цей моральний тиск, починаються допити. Особисто на своєму прикладі скажу, що допити у мене були ще до того, як я почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки. Тому лікуванням це назвати важко", - розповідає Вікіпедія.

Армія РФ катувала наших Героїв: "Хлопці, які там перебували отримували значні тортури, можна так сказати, тобто комусь голки вставляли у рану, когось катували водою. Деякі хлопці не отримували достатнього лікування внаслідок або недостатньої кількості медикаментів у противника, або недостатньої кількості знань, як лікувати конкретного бійця нашого".

Владислав розповів, що деякі важкопоранені перебували в Оленівці.

"Росія не шукає правди, Росія вже вирішує, що буде правдою і під цю правду починає підтягувати, те що вона видає, як факти. Що стосується лікування - Росії потрібен був, якийсь факт, що нас якось лікували, але фактично це не було лікування, це було збереження життя, щоб ми дожили до моменту, коли нас можливо обміняють. Нас обміняли

Для Росії також необхідний був факт, що вони лікують, наче вони можуть нас вилікувати. Навіть, коли сторона противника не могла допомогти нашому пораненому, вона не зверталася за допомогою. Вони ні кому не говорили, що у них недостача медикаментів. Тому ми отримували самий мінімум цих медикаментів, а іноді не отримували необхідних. Так само, якщо хірурги не знали, що робити з бійцем", - додав Вікіпедія.

16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.

У розвідці назвали страту азовців у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.

22 серпня боєць "Азову" Денис Манго Чепурко розповів, що російські окупанти в Оленівці катували полонених по 2-3 дні, а води давали лише 600 грамів на дві доби.

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