ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності в системі

Про це розповів генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

"Наприкінці минулого-початку цього року ми розконсервували один блок, чого не робили тривалий час і, якби не війна, мабуть, і надалі не робили б. Це дозволило додатковий блок упродовж зими привести в енергосистему. І на цей рік плани розконсервувати ще один блок", – сказав він.

Салєєв пояснив, що ці блоки простоювали з технічних причин, тому були здійснені й далі здійснюються заходи з реконструкції.

Ситуація в енергосистемі

Протягом осені-зими російська окупаційна армія активно обстрілювала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Нині тривають активні відновлювальні роботи на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб'єктах і планові ремонти обладнання, традиційні для літнього періоду.

У червні ремонт одного з блоків АЕС завершили на 20 днів раніше, а 5 липня ще один блок АЕС вивели з ремонту раніше плану, завдяки чому енергосистема України дістала додаткову потужність.

За даними Укренерго, наразі генерація повністю покриває потреби. Однак 6 липня було зафіксовано рекордне зростання споживання електроенергії через спеку, тому українців закликали обмежити використання кондиціонерів із 16:00.