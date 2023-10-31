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Є достатньо доказів того, що РФ винна в ударі по селу Гроза, - Моніторингова місія ООН

31 жовтня, 2023 вiвторок
14:35
Війна з Росією

Управління ООН з прав людини повідомило, що має достатні підстави вважати, що ракетний удар у Грозі був здійснений Росією та заперечило наявність будь-яких військових цілей у кафе на момент атаки

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 31 жовтня, Управління ООН з прав людини заявило, що зібрало добакову базу висновку, що ракетний удар, в результаті якого загинули 59 людей в кафе у селі Гроза, був здійснений збройними силами Росії.

"Сьогодні ми публікуємо доповідь про події 5 жовтня, в якій робиться висновок, що є достатні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами", - заявила журналістам у Женеві Ліз Тросселл, прес-секретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Вона додала, що "не було жодних ознак присутності військовослужбовців або будь-яких інших легітимних військових цілей в кафе або поруч з ним під час атаки".

Що відомо про трагедію в Грозі

5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло щонайменше 50 людей, ще 6 отримали поранення. Рашисти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".

Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.

Станом на 7 жовтня правоохоронці ідентифікували 48 загиблих. Фахівці відібрали зразки ДНК щонайменше 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків, на той час, проганяли через ДНК-комплекс АNDE.

Пізніше, 9 жовтня, стало відомо про 49 ідентифікованих тіл мешканців села Гроза.

10 жовтня поліція заявила, що кількість загиблих зросла до 53 людей. У цілому до поліції надійшло 22 заяви про безвісти зниклих в селі Гроза, з них 4 повідомлення не підтвердилися – люди знайшлися, 13 людей ідентифіковані серед вилучених тіл. Зниклими безвісти залишалися 5 людей. З 5 жовтня слідчі та криміналісти цілодобово працювали над встановленням осіб загиблих. За цей час проведено 288 ДНК-досліджень.

Правоохоронці встановили ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів. Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.

12 жовтня криміналісти поліції ідентифікували тіла 59 місцевих жителів, які загинули внаслідок ворожого удару росіян по Грозі.

Світ
Україна
Росія
ООН
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