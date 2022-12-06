Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат, експосол України в США Володимир Єльченко.

"У Вашингтоні весь час точилась боротьба між двома школами мислення. Різниця полягає в тому, що одні вважають, що Росія не може в цій війні виграти, а інша вважає, що Україна не має права програти. Є певна різниця", - зазначив він.

На думку дипломата, зараз переважає у Вашингтоні ідея про те, що Росія має програти.

"Для того, щоб Україна перемогла РФ потрібно більше зброї, більше допомоги і це робиться. Я думаю, що є речі, про які ми дізнаємось уже після війни - нам дається набагато більше ефективнішої зброї, ніж ми знаємо з ЗМІ. Свідчення цьому ми бачили в останні дні. Взагалі - явище "бавовни", я думаю, після війни ми дізнаємось багато цікавих речей про те, яка насправді допомога надавалась Україні", - підсумував Єльченко.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.