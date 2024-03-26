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Федоров розповів, скільки заробили українці на купівлі військових облігацій через Дію

26 березня, 2024 вiвторок
11:03
Економіка

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці, які придбали військові облігації у Дії, заробили на них понад 94 млн грн

Про це Федоров написав у telegram

"94+ мільйони гривень українці заробили на облігаціях, які купили через Дію. З жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій через Дію, чим інвестували в державу і ще й отримали прибуток", - йдеться у повідомленні. 

Федоров нагадав, що військові облігації - це цінні папери. Купуючи їх українці позичають Україні гроші, які спрямовують на армію та підтримку економіки, а згодом держава повертає ці кошти з відсотком. 

"Куплені облігації - це амуніція, медикаменти, провізія, зарплати військовим та медикам", - наголосив він. 

Що відомо про військові облігації в Україні

31 липня тогоріч Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію. За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.  

Уряд на аукціоні 25 жовтня 2022 року розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта", 21 червня - "Нова Каховка", 12 вересня - "Євпаторія".

Згодом стало відомо, що з 24 лютого 2022 року громадяни, бізнес та територіальні громади збільшили купівлю українських військових облігацій на 64,3 мільярда гривень. 

Теги:
Суспільство
Україна
військові
Дія
Військові новини
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