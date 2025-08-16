Фондовий ринок Росії обвалився на 2,5% після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
У суботу, 16 серпня, наступного дня після зустрічі президентів США та Російської Федерації Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, російський фондовий ринок продемонстрував значне падіння. На початку торгового дня індекс IMOEX2 знизився на 2,5% порівняно з показниками закриття напередодні
Про це пише Медуза.
У перші хвилини торгів індекс IMOEX2 опустився до позначки 2932,43 пункту, тоді як напередодні його значення становило 3007,51 пункту. Згодом відбулося незначне зростання, і станом на ранок 16 серпня індекс коливався в районі 2945 пунктів.
Найбільш відчутним було падіння акцій енергетичних компаній, ціна яких знизилася більш ніж на 2%. Зокрема, акції Газпрому до 11-ї ранку втратили 2,9% своєї вартості, Роснафти – 2,6%, а "Газпром нафти" – 2,2%.
За оцінками аналітиків, така реакція ринку є прямим наслідком відсутності конкретних домовленостей та значущих результатів за підсумками зустрічі лідерів Росії та США.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.
Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.
Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.
