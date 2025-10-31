Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури

Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури

Дар'я Куркіна
31 жовтня, 2025 п'ятниця
22:55
Канада оголосила, що достроково надасть $10 млн на ремонт критичної енергетичної інфраструктури в Україні в межах свого загального внеску в $70 млн

Зміст

Про це повідомила міністерка закордонних справ Аніта Ананд, йдеться на сайті канадського уряду.

Зазначено, що виплата стане останнім внеском Оттави із $70 млн на підтримку української енергетики – до Фонду енергетичної підтримки держави.

"Виплата в розмірі 10 мільйонів доларів була виплачена достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами", – заявили в уряді Канади.

Також Ананд додала, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства виділив близько $50 млн із загального внеску її держави для Харківщини – на закупівлю та доставку компресорів природного газу перед зимою.

"Оскільки зима наближається і Росія знову націлена на критичну цивільну інфраструктуру – потреба в енергетичній підтримці є нагальною. У відповідь Канада прискорює зусилля, щоб допомогти відновити критичні енергетичні системи України та підтримати українців у важкі місяці попереду", – підкреслила очільниця МЗС Канади.

  • Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних партнерів активізувати допомогу Україні, зокрема у сфері енергетики, напередодні складного зимового періоду.
