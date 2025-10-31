Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
Канада оголосила, що достроково надасть $10 млн на ремонт критичної енергетичної інфраструктури в Україні в межах свого загального внеску в $70 млн
Про це повідомила міністерка закордонних справ Аніта Ананд, йдеться на сайті канадського уряду.
Зазначено, що виплата стане останнім внеском Оттави із $70 млн на підтримку української енергетики – до Фонду енергетичної підтримки держави.
"Виплата в розмірі 10 мільйонів доларів була виплачена достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами", – заявили в уряді Канади.
Також Ананд додала, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства виділив близько $50 млн із загального внеску її держави для Харківщини – на закупівлю та доставку компресорів природного газу перед зимою.
"Оскільки зима наближається і Росія знову націлена на критичну цивільну інфраструктуру – потреба в енергетичній підтримці є нагальною. У відповідь Канада прискорює зусилля, щоб допомогти відновити критичні енергетичні системи України та підтримати українців у важкі місяці попереду", – підкреслила очільниця МЗС Канади.
- Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних партнерів активізувати допомогу Україні, зокрема у сфері енергетики, напередодні складного зимового періоду.
