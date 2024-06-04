Підвищення цін на електроенергію принесе додаткові 50 млрд грн Енергоатому й Укргідроенерго, - ЗМІ
Збільшення тарифів на електроенергію принесе компаніям "Енергоатом" та "Укргідроенерго" додаткові кошти - майже 50 млрд грн. Вони будуть спрямовані на відновлення пошкоджених гідроелектростанцій та будівництво нових енергоблоків АЕС
Про це йдеться в матеріалі "Ліга.net".
Зазначено, що Енергоатом несе основний тягар фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення (ПСО) України. Тому підвищення цін на електроенергію надасть змогу компанії витрачати менше коштів на компенсацію ПСО, таким чином - це дозволить збільшити прибуток.
"Підвищення тарифу принесе трохи менш як 50 млрд грн на рік, які акумулює переважно Енергоатом і значно менше – Укргідроенерго", - акцентується в матеріалі.
Також "Ліга.net" додає, що додатковий прибуток Укргідроенерго спрямує на відновлення своїх пошкоджених гідроелектростанцій, коли Енергоатом - на будівництво енергоблоків АЕС.
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