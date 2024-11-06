У жовтні вибухотехніки розмінували 24 тис. га землі, найбільше – на Херсонщині

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

З понад 289 тис. га обстежених земель сільгосппризначення більш як 255 тис. га передали аграріям для експлуатації.

"Розмінування сільськогосподарських земель залишається одним із ключових пріоритетів уряду. Адже кожен гектар, очищений від мін і переданий фермерам, – це робота для людей, які мешкають на цих територіях, це внесок в економічний розвиток регіону та країни, це відновлення експортного потенціалу держави. Спільно з партнерами ми далі працюємо над посиленням спроможностей операторів та створенням умов для пришвидшення очищення території країни", — зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

Найбільше земель обстежено на Херсонщині (19,6 тис. га в жовтні, 230,4 тис. га — з початку року), на Миколаївщині (2,4 тис. га в жовтні, 16,5 тис. га — з початку року),

на Харківщині (1,3 тис. га в жовтні, 21,5 тис. га — з початку року).

До гуманітарного розмінування та оперативного реагування у жовтні були залучені 66 машин механічного розмінування та 789 піротехнічних груп – понад 4 тис. фахівців, резюмували у відомстві.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

14 жовтня Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон".

За даними Головного управління протимінної діяльності, з початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 4 листопада 2024 року від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти.