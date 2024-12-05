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Військовий збір: Гетманцев пояснив, як новий податок допоможе профінансувати армію

Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
14:15
Економіка Данило Гетманцев

Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що підвищення ставки військового збору дозволить забезпечити стабільне фінансування армії на поточний і наступний роки

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За словами народного обранця, відповідне рішення полягає в тому, що саме та сума, яка необхідна для армії цього року та наступного, розподіляється між усіма рівномірно, пропорційно до доходу. 

"Це рішення про рівність і загальність оподаткування оцим додатковим податком, додатковим військовим збором у 3,5%", - заявив Гетманцев.

Він пояснив, що підвищення податку передбачає додаткові 3,5% від доходів громадян та 1% від обороту для фізичних осіб-підприємців. Для ФОПів першої та другої груп податок фіксований - 800 грн на місяць, що відповідає специфіці їхнього оподаткування.

Нардеп заявив, що зібрані кошти дозволять профінансувати 38,3 млрд грн, закладених у бюджет. Однак через затримку з підписанням закону цього року до бюджету надійде лише близько 8 млрд грн. Для покриття тимчасового дефіциту Міністерство фінансів використає резерви.

Що відомо про закон про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

27 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде, а президент Зеленський заявив, що підпише закон 28 листопада.

Читайте також: Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме, якщо закон набуде чинності

Так, Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

Теги:
Новини
Суспільство
Верховна Рада
податки
ЗСУ
Війна з Росією
Данило Гетманцев
Військові новини
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