Ексочільник Disney заявив, що коли компанія планувала купити Twitter, багато користувачів соцмережі виявилися ботами
Колишній голова Disney, під час покупки Twitter, виявив значну кількість ботів у соцмережі. Тому придбання так і не відбулося
Про це інформує Daily Mail.
Колишній генеральний директор Disney Боб Айгер заявив, що значна частина користувачів Twitter у 2016 році виявилася ботами. Це стало відомо коли компанія вела переговори про придбання соціальної мережі.
"Ми дуже уважно переглянули всіх користувачів Twitter - я думаю, їх називають користувачами - і на той момент ми підрахували за допомогою Twitter, що значна частина - не більшість - були несправжніми", - сказав Айгер.
За шість років після угоди, яка не відбулась ексочільник Disney вирішив розповісти подробиці, як раз у цей час Ілон Маск і Twitter ведуть судову війну через спробу магната відмовитися від запланованої покупки соцмережі за $44 млрд.
Disney у 2016 році розглядав Twitter, як потенційну глобальну платформу для розповсюдження свого контенту.
"Ми могли б розмістити новини, спорт, розваги і охопити світ. І, відверто кажучи, це було б феноменальне рішення з точки зору розповсюдження. Переговори були майже завершені. Але це супроводжуватиметься багатьма іншими проблемами та складнощами, тому як менеджер великого глобального бренду я не був готовий взяти це на себе та долати обставини, які навіть близько не схожі на те, з чим ми стикалися раніше.
Звичайно, ви повинні звернути увагу на всю мову ненависті та можливість завдати стільки шкоди, скільки користі. Ми займаємось виробництвом розваг у Disney - не робимо нічого, крім добра, хоча сьогодні є й інші, які критикують Disney за протилежне, що є неправильним", - пояснив Боб Айгер.
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