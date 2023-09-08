Експерт Defence Express розповів, що саме Путін може просити у Кім Чен Ина під час зустрічі у Владивостоку

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"По-перше, раніше вже була зафіксована передача КНДР снарядів для ЧВК Вагнера. І це було помічено розвідкою США. Друге – КНДР має артилерійську армію, тобто там величезна кількість різноманітних артилерійських систем по калібрах, які співпадають з радянськими. Щобільше, у КНДР є велика кількість боєприпасів, які розраховані на десятки тисяч артилерійських систем", - зауважив військовий експерт.

Олег Катков, зазначив, що РФ можуть знадобитися не лише боєприпаси, а й самі артилерійські системи, які зношуються. Тобто, чим більше пострілів вони зроблять, тим сильніше вичерпують свій ресурс. Тому КНДР може піти й на допомогу у заміні стволів.

"На мій погляд, доволі загрозливо розглядати КНДР як самостійне джерело постачання озброєння для РФ. Бо КНДР цілком може бути хабом, щоб передавати через себе китайське озброєння, яке також може бути адаптоване до потреб РФ. Китайський оборонно-промисловий комплекс може виробляти озброєння у тій кількості, навіть з тим маркуванням, яке захоче Російська Федерація. І ще є один аспект – РФ може розрахуватися з КНДР чим завгодно за такі послуги чи товари. Можуть бути розрахунки технологіями, паливом та інше", - пояснив Катков.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю