В Укренерго розповіли, чи планують відключення електроенергії для побутових споживачів

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"На цьому тижні спостерігаємо значне похолодання - споживання електроенергії зростає. На тлі багатьох пошкоджених електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу з ЄС. На вечір, за нашими прогнозами, доведеться також застосувати певні обмеження промисловості", - сказав він.

Кудрицький закликав українських громадян і бізнес обмежити електроспоживання, особливо з 19:00 до 22:00. При цьому відключень світла в оселях громадян не планується.