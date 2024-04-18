В Укренерго розповіли, чи планують відключення електроенергії для побутових споживачів
Енергетики наразі не планують застосовувати графіки відключення світла для побутових споживачів в Україні. Однак діють обмеження для промисловості
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"На цьому тижні спостерігаємо значне похолодання - споживання електроенергії зростає. На тлі багатьох пошкоджених електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу з ЄС. На вечір, за нашими прогнозами, доведеться також застосувати певні обмеження промисловості", - сказав він.
Кудрицький закликав українських громадян і бізнес обмежити електроспоживання, особливо з 19:00 до 22:00. При цьому відключень світла в оселях громадян не планується.
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