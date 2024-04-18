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В Укренерго розповіли, чи планують відключення електроенергії для побутових споживачів

18 квітня, 2024 четвер
15:21
Енергетика

Енергетики наразі не планують застосовувати графіки відключення світла для побутових споживачів в Україні. Однак діють обмеження для промисловості

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"На цьому тижні спостерігаємо значне похолодання - споживання електроенергії зростає. На тлі багатьох пошкоджених електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу з ЄС. На вечір, за нашими прогнозами, доведеться також застосувати певні обмеження промисловості", - сказав він.

Кудрицький закликав українських громадян і бізнес обмежити електроспоживання, особливо з 19:00 до 22:00. При цьому відключень світла в оселях громадян не планується.

Теги:
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Суспільство
Економіка
Україна
Війна з Росією
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