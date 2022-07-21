"Єрмак доказав, що він альфа-самець": політолог Бобиренко про звільнення Баканова з посади голови СБУ
Віктор Бобиренко, політолог, вважає, що звільнення Баканова відбулось не через його незадовільну роботу, а це наслідок конфлікту Баканова і Єрмака
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Стосовно кадрового шуму, якій ми побачили 19 липня, а 17 липня, у неділю, було оголошено про усунення з посади голови СБУ Івана Баканова, зрозуміло, що це розбирання не з Бакановим за його невиконання якихось завдань, а це конфлікт Баканова і Єрмака. І Єрмак показав, хто тут альфа-самець і що він головний фаворит", - зазначив Віктор Бобиренко.
Політолог зауважив, що це також зрозуміли й наші союзники.
"І чи буде президент Зеленський мати інформацію, яку йому доносять не через Єрмака, чи не буде аберації, тобто викривлення інформації? І чи Володимир Олександрович може все сприймати тільки зі слів Єрмака і розуміти тільки ту правду, яка вигідна Єрмаку? Тобто питання у тому, чи буде тактична перемога Єрмака перемогою України? Очевидно, тепер Офіс президента повністю керує міністерствами й правоохоронною системою, але поки ще не керує армією", - зауважив Бобиренко.
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