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Ексклюзив

"Єрмак доказав, що він альфа-самець": політолог Бобиренко про звільнення Баканова з посади голови СБУ

21 липня, 2022 четвер
12:07
Суспільство Баканов Єрмак

Віктор Бобиренко, політолог, вважає, що звільнення Баканова відбулось не через його незадовільну роботу, а це наслідок конфлікту Баканова і Єрмака

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Стосовно кадрового шуму, якій ми побачили 19 липня, а 17 липня, у неділю, було оголошено про усунення з посади голови СБУ Івана Баканова, зрозуміло, що це розбирання не з Бакановим за його невиконання якихось завдань, а це конфлікт Баканова і Єрмака. І Єрмак показав, хто тут альфа-самець і що він головний фаворит", - зазначив Віктор Бобиренко.

Політолог зауважив, що це також зрозуміли й наші союзники.

"І чи буде президент Зеленський мати інформацію, яку йому доносять не через Єрмака, чи не буде аберації, тобто викривлення інформації? І чи Володимир Олександрович може все сприймати тільки зі слів Єрмака і розуміти тільки ту правду, яка вигідна Єрмаку? Тобто питання у тому, чи буде тактична перемога Єрмака перемогою України? Очевидно, тепер Офіс президента повністю керує міністерствами й правоохоронною системою, але поки ще не керує армією", - зауважив Бобиренко.

  • 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ
  • 18 липня Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Баканова, а 19 липня - про звільнення Венедіктової
  • У держдепартаменті США зазначили, що "уважно стежать" за ситуацією навколо усунення Венедіктової та Баканова.
  • 19 липня Івана Баканова звільнили з посади голови СБУ

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СБУ
Володимир Зеленський
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