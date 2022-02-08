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ЄС розширить список санкцій проти РФ за вибори в Криму, - журналіст Радіо Свобода

8 лютого, 2022 вiвторок
11:38
війна з Росією Крим

9 лютого посли ЄС розширять список санкцій проти Росії за проведення виборів в окупованому Криму

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"На тлі всієї дипломатії найвищого рівня щодо Росії та України посли ЄС завтра схвалять додавання ще 5 осіб у свій список санкцій за підрив територіальної цілісності України шляхом сприяння виборам до Держдуми в Криму минулого року", - написав Джозвяк у Twitter.
 



Раніше повідомлялось, що Литва, Болгарія, Румунія, Данія та інші країни вимагали додати ще п'ять осіб або організацій до списку санкцій ЄС, який був укладений після окупації Росією Криму на початку 2014 року і з того часу неодноразово розширювався.
 
  • Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.
  • 13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.
  • Видання Financial Times з посиланням на деяких європейських чиновників повідомило, що в ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України.
  • Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС солідарний із Україною, і у разі посилення агресії РФ проти Москви будуть застосовані масштабні санкції.
  • 24 січня в ЄС заявили, що готові ввести проти Росії "всеосяжні, небачені раніше" економічні санкції у разі нового вторгнення в Україну.
  • 2 лютого повідомлялось, що ЄС закінчує розробку пакету економічних санкцій на випадок вторгнення Росії на територію України, який також спрямований на олігархів з оточення президента Володимира Путіна.
 
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Світ
Крим
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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