ЄС розширить список санкцій проти РФ за вибори в Криму, - журналіст Радіо Свобода

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.



"На тлі всієї дипломатії найвищого рівня щодо Росії та України посли ЄС завтра схвалять додавання ще 5 осіб у свій список санкцій за підрив територіальної цілісності України шляхом сприяння виборам до Держдуми в Криму минулого року", - написав Джозвяк у Twitter.



Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.

13 січня Європейський союз продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.

Видання Financial Times з посиланням на деяких європейських чиновників повідомило, що в ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС солідарний із Україною, і у разі посилення агресії РФ проти Москви будуть застосовані масштабні санкції.

24 січня в ЄС заявили, що готові ввести проти Росії "всеосяжні, небачені раніше" економічні санкції у разі нового вторгнення в Україну.

2 лютого повідомлялось, що ЄС закінчує розробку пакету економічних санкцій на випадок вторгнення Росії на територію України, який також спрямований на олігархів з оточення президента Володимира Путіна.

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