Євро-2024: Італія перемогла Північну Македонію та випередила Україну в турнірній таблиці
У 9-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024 збірна Італії перемогла Північну Македонію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Італії з рахунком 5:2. У ворота Північної Македонії дубль оформив Федеріко К'єза, ще по голу забили Матео Дарміан, Джакомо Распадорі та Стефан Ель-Шаараві.
Італія та Північна Македонія є суперниками збірної України у відборі на Євро-2024. У турнірній таблиці групи C італійці тепер мають 13 балів, як і Україна, але випереджають нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі.
Англія з 19 балами вже гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) всі шанси вже втратили.
У завершальному, 10-му турі кваліфікації, збірна України зіграє проти Італії. Для виходу на ЧЄ нашій національній команді потрібна перемога.
Євро-2024
Відбірковий турнір. 9-й тур
17 листопада
Група C
Італія - Північна Македонія 5:2
Голи: Дарміан, 17, К'єза, 41, 45+3, Распадорі, 81, Ель-Шаараві, 90+3 - Атанасов, 52, 74
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе