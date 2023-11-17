Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Євро-2024: Італія перемогла Північну Македонію та випередила Україну в турнірній таблиці

Євро-2024: Італія перемогла Північну Македонію та випередила Україну в турнірній таблиці

17 листопада, 2023 п'ятниця
23:49
Спорт Збірна Італії, Ліга націй

У 9-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024 збірна Італії перемогла Північну Македонію

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч закінчився перемогою Італії з рахунком 5:2. У ворота Північної Македонії дубль оформив Федеріко К'єза, ще по голу забили Матео Дарміан, Джакомо Распадорі та Стефан Ель-Шаараві.

Італія та Північна Македонія є суперниками збірної України у відборі на Євро-2024. У турнірній таблиці групи C італійці тепер мають 13 балів, як і Україна, але випереджають нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі.

Англія з 19 балами вже гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) всі шанси вже втратили.

У завершальному, 10-му турі кваліфікації, збірна України зіграє проти Італії. Для виходу на ЧЄ нашій національній команді потрібна перемога.

Євро-2024

Відбірковий турнір. 9-й тур

17 листопада

Група C

Італія - Північна Македонія 5:2

Голи: Дарміан, 17, К'єза, 41, 45+3, Распадорі, 81, Ель-Шаараві, 90+3 - Атанасов, 52, 74

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

футбол
Італія
Збірна України
Євро-2024
Читайте також:
обстріл, ППО
17 листопада, 2023 п'ятниця
Росія вночі атакувала Україну "шахедами", на Хмельниччині уламками пошкоджено будівлі та травмовано людину
Карта. Херсон_1411
17 листопада, 2023 п'ятниця
Прориву з боку ЗСУ на Херсонщині найближчим часом не станеться, - капітан ЗСУ
Байден і Сі Цзіньпін
16 листопада, 2023 четвер
Заява Байдена про "диктатора Сі Цьзіньпіна" не зашкодить перемовинам Китаю і США, - експерт Краєв
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 листопада
00:05
Оновлено
повітряна тривога
РФ запустила кілька груп "шахедів", у низці областей України повітряна тривога
2023, п'ятниця
17 листопада
23:58
Інфографіка
Збірна України, відбір Євро-2024, Михайло Мудрик
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 9-го туру
23:45
Ексклюзив
Путін
Ексголова Служби зовнішньої розвідки України Маломуж пояснив, для чого російські спецслужби запускають інформацію про смерть Путіна
23:44
Оновлено
Філ Фоден, збірна Англії
Євро-2024: результати усіх матчів 17 листопада
23:37
зерно, експорт
Судно, яке перевозило зерно з України, натрапило на міну й зазнало ушкоджень, – Reuters
23:12
МАГАТЕ
МАГАТЕ проводить перевірку на ЗАЕС після часткового блекауту на окупованій станції
23:00
Троє українських дівчат отримали премію миру за розробку застосунків для допомоги біженцям
22:34
Володимир Зеленський
"Тель-Авів і республіканці об'їдають Київ": добірка російських фейків і маніпуляцій за 17 листопада
22:31
Метеорний потік Леоніди можна буде побачити на небі цими вихідними
22:30
Ексклюзив
На фото: мітинг за право на демобілізацію
"Родини військових почуваються у вакуумі, а інші вболівають за ухилянтів": журналістки про проблеми воєнного часу
22:16
фейк
Нацуніверситет оборони заявив, що від його імені поширюють фейк про "відчуження елітного авто"
22:13
Молодіжна збірна України, Україна U21
Україна розтрощила Люксембург у відборі молодіжного Євро-2025
22:00
Естонія
Естонія встановила "зуби дракона" в пункті пропуску на кордоні з Росією
22:00
Ілон Маск
Білий дім розкритикував відповідь Ілона Маска на антисемітський пост на платформі Х
21:54
Ексклюзив
Микола Маломуж
Це нереально: генерал Маломуж про ймовірність "Майдану-3" в Україні
21:31
У центрі Москви пограбували двох чоловіків біля банку: викрали близько 300 млн рублів
21:20
суддя_суддівська мантія
П'ять країн подали запит до Міжнародного суду щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів у Палестині
21:04
Аналітика
Сергій Згурець
Головне завдання на лівобережжі Херсонщини сьогодні - тримати противника в напрузі на достатньо широкій лінії фронту. Воєнні підсумки тижня
21:02
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Тарасовського
20:40
на фото: представники нібито благодійного фонду
Поліція проводить обшуки у благодійному фонді, який нібито збирав кошти на потреби військових
20:34
Збірна України
Україна - Італія: хто прокоментує вирішальний матч збірної у відборі на Євро-2024
20:00
OPINION
Ніка Нікалео
Повів коня кувати, коли кузня згоріла. Кілька міркувань на тлі мовних сварок
19:59
Міністерство оборони України
Міноборони повернуло у власність два об'єкти у Вінниці та Одесі: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 ст.
19:52
Ексклюзив
безпілотник Leleka LR
Безпілотник Leleka LR має 100% позитивних відгуків в українських військових, - операційний директор UAC
19:44
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Протягом доби на фронті відбулось 53 боєзіткнення, ЗСУ відбили 53 атаки ворога на п'яти напрямках, - Генштаб
19:40
генератор
Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів
19:33
малий бізнес
Як відкрити власну справу в невеликих містах і з чого почати. Пояснюємо
19:32
Ексклюзив
підвал катівня
Окупанти створили нову катівню у Токмаку, щоб гасити спротив місцевих мешканців, - Федоров
19:21
ізраїльські солдати
Голова Радбезу Ізраїлю: ЦАХАЛ не зупиниться, доки ХАМАС не буде знищено
19:19
Оновлено
Міг-31К
Зеленський доручив військовим та уряду знайти рішення щодо тривог через польоти МіГ-31К
19:05
холера
У столиці Зімбабве ввели надзвичайний стан через спалах холери
18:59
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
З клубу АПЛ "Евертона" зняли 10 очок. Команда Миколенка опинилась у зоні вильоту
18:59
Огляд
переможні новини
Переможні новини 633-го дня війни: українські захисники отримали успіхи на Лівобережжі Херсонщини, а Росія вже втратила 15 кораблів
18:59
PR
MD-Fashion - ваша частинка успішного вигляду
18:37
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців, - Княжицький
18:32
Отруєння
В Одесі з отруєнням до лікарні потрапили 64 курсанти
18:30
Сергій Стерненко
Стерненко показав удар дрона по групі росіян, які зібрались на шикування
18:20
Нагірний Карабах
Міжнародний суд зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху
18:05
криголам "Ноосфера"
Український криголам "Ноосфера" вирушив у експедицію: це його третій антарктичний сезон
18:03
OPINION
Володимир Горбач
Стриманий оптимізм чи відкладена війна?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV